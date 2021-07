Nintendo s’est creusé un énorme trou avec Switch, mais le Steam Deck peut le remplir

Parfois, nous avons tous besoin d’un petit coup de pouce dans la vie. Cependant, en ce qui concerne le Steam Deck, Valve a donné à Nintendo une claque tout-puissant autour des côtelettes – le type que l’on voit généralement lors d’une partie de Super Smash Bros. Ultimate.

Alors qu’il est peu probable que le Steam Deck envoie le Switch dans l’abîme comme un coup de poing bien ciblé de Donkey Kong, un véritable prétendant à la couronne de console hybride de Nintendo devait arriver tôt ou tard.

Et à vrai dire, je pense que Nintendo peut se considérer chanceux que cela ait pris autant de temps. L’entreprise basée à Kyoto s’est reposée sur ses lauriers ces dernières années avec la Switch, et c’est ce manque de proactivité qui a peut-être donné un gros avantage à ses concurrents.

Cela peut sembler une chose ridicule à dire au milieu de la Nintendo Switch atteignant 80 millions d’unités vendues. Mais à part les sorties hebdomadaires habituelles de titres de téléchargement numérique, dont beaucoup sont des versions discutables, la sortie du jeu de Switch a ralenti à un rythme effréné. Les plus gros jeux pour Switch se composaient principalement de ports de la Wii U, de la Wii et même de la Nintendo 3DS, tandis que d’autres «nouveaux» titres ont été des remakes assez sûrs de jeux d’il y a des générations.

Le sentiment d’une quantité écrasante de ports n’a pas été aidé par des versions intermédiaires comme Ring Fit Adventure, Game Builder Garage et Nintendo Labo. Même si ces titres sont innovants en eux-mêmes, à part Ring Fit Adventure, ils n’ont pas trouvé d’attrait pour le grand public.

Nintendo a même eu le culot de sortir Super Mario 3D All-Stars, puis de le retirer de la vente, ce qui signifie que cette compilation peu ambitieuse n’est plus disponible à l’achat sur le Nintendo Switch eShop et n’est disponible que chez les détaillants jusqu’à épuisement des stocks.

Dérivant le long

(Crédit image : Nintendo)

Les problèmes matériels sont également devenus plus importants au cours de la durée de vie de la Switch, ce que nous n’avons pas tendance à associer à Nintendo. Les contrôleurs Switch Joy-Con sont toujours enclins à développer une dérive du bâton, même si cela fait près de cinq ans que la console a été mise en vente (bien que le problème puisse apparemment être résolu à l’aide d’un morceau de papier).

Ce manque de soin et d’attention s’est également répercuté sur le Nintendo Switch eShop mal géré, et est évident dans le service en ligne payant de Nintendo, qui continue d’être à des années-lumière de ce que la plupart des joueurs attendent en 2021 en termes de connectivité et de communication multijoueur fiables. Un manque de mises à jour système significatives pour le Switch ne fait qu’ajouter au sentiment de frustration que la console a stagné – nous ne pouvons toujours pas créer de dossiers pour organiser des jeux ou accéder à autre chose que deux thèmes de base. Il n’a toujours pas Netflix non plus.

Cela ne veut pas dire que Nintendo a été complètement complaisant pour maintenir l’intérêt pour le Switch élevé. La société a lancé la Nintendo Switch Lite en 2019, un système uniquement portable destiné à une population plus jeune avec un prix moins cher. Et il a même rafraîchi furtivement le commutateur d’origine sans aucune fanfare (comme le bundle de console Monster Hunter Rise), améliorant considérablement la durée de vie de la batterie.

Le temps n’attend personne

(Crédit image : Nintendo)

Mais ce qui devenait clair, cependant, c’était que le Switch avait besoin d’un coup dans le bras; un peu de TLC pour ainsi dire. Même s’il est légèrement injuste de faire des comparaisons directes, la simple présence de la PS5, de la Xbox Series X et de la Xbox Series S n’a servi qu’à montrer à quel point le matériel de Nintendo est lentement devenu obsolète, en particulier pour ceux qui jouent à la console en mode ancré.

Oui, le Switch peut exécuter des ports apparemment impossibles comme The Witcher 3 et Doom, mais la portabilité mise à part, ce sont des versions nettement inférieures de deux excellents jeux disponibles ailleurs – et souvent à un prix beaucoup moins cher.

La Nintendo Switch Pro largement spéculée aurait donc résolu cette énigme. Les rumeurs ont fait état de spécifications améliorées qui promettaient d’augmenter les performances des jeux Switch existants, tout comme la PS4 Pro et la Xbox One X ont revigoré avec succès les consoles de dernière génération pour Sony et Microsoft. Ceux qui aiment jouer au système ancré auraient également bénéficié du Switch Pro, car il était conçu pour fournir une sortie 4K, correspondant à la résolution qui est depuis longtemps devenue la norme dans les téléviseurs.

Mais hélas, Nintendo a plutôt annoncé le Switch OLED, une mise à niveau qui a complètement raté la cible pour beaucoup, et n’est probablement qu’un achat judicieux pour ceux qui ne possèdent pas déjà la console hybride de Nintendo. Il apporte des améliorations agréables par rapport à l’original, comme une meilleure béquille, des haut-parleurs améliorés et, bien sûr, cet écran OLED. Mais c’est toujours le même Switch à l’intérieur. Collez-le dans le dock, et ces nouveaux ajouts disparaissent instantanément. L’écran OLED a disparu, tout comme les autres améliorations, et vous verrez toujours les jeux Switch à une résolution maximale de 1080p.

Erreur de modèle

(Crédit image: Valve)

Avec le Switch OLED, Nintendo a donc soudainement généré une énorme demande pour quelque chose qu’il aurait pu et aurait dû répondre. Maintenant, la porte s’est grande ouverte pour que d’autres entreprises puissent entrer, et il semble que Valve soit plus qu’heureux d’intervenir avec le Steam Deck.

Le Steam Deck bat le Switch dans pratiquement tous les départements d’un point de vue technique, et ne coûte que 50 $ de plus pour le modèle 64 Go – en plus, il est livré avec un étui de transport gratuit. Son attrait est immédiatement apparent, grâce au fait que Nintendo a déjà préparé toutes les bases nécessaires. Cependant, Valve offre plus qu’une simple alternative de type Switch.

La puissance de Steam est ce qui m’enthousiasme vraiment pour le Steam Deck. Le fait qu’il vous permette de jouer à toute votre bibliothèque Steam dès le départ est un énorme avantage, et avoir accès au Steam Store – qui est toujours le roi en matière de remises et d’offres – ne peut être sous-estimé. Les jeux PC sont également historiquement moins chers que sur toute autre plate-forme, d’autant plus maintenant que les exclusivités propriétaires de Sony coûtent 70 $ / 70 £.

Et en parlant de jeux, le Steam Deck abritera à la fois les titres Xbox et PlayStation. Les goûts de Sea of ​​Thieves, Halo Infinite, Death Stranding et Horizon : Zero Dawn sont tous présents sur Steam, et seront désormais jouables en natif sur un système portable.

Alors que Nintendo a combattu une concurrence tout aussi forte dans le passé sous la forme de la PSP et de la PS Vita, qui ont toujours été paralysées par des solutions de cartes mémoire propriétaires stupidement chères, Steam Deck de Valve aura des milliers de jeux à jouer dès le premier jour, a un attrait instantané , et surtout, la demande pour un tel appareil est à son paroxysme grâce à l’entêtement de Nintendo à en donner plus aux joueurs.

Il est temps de faire un changement

(Crédit image : Avenir)

Le Steam Deck fait également d’innombrables choses que le Switch ne peut pas faire. Vous pouvez le transformer en un PC à part entière (si vous le souhaitez); connectez une paire d’écouteurs Bluetooth ; il a des fonctionnalités comme un système d’amis approprié où vous pouvez réellement envoyer des messages aux gens; et il a également le genre de confort de prise en main et de jeu pour lequel le Switch est célèbre, mais le Steam Deck va sans doute encore plus loin. Les sauvegardes dans le cloud vous permettent de reprendre exactement là où vous vous êtes arrêté si vous souhaitez jouer sur votre puissant PC domestique ou emporter votre Steam Deck en déplacement, et la possibilité de sortir sur un moniteur externe ou un téléviseur à l’aide de n’importe quelle station d’accueil USB Type-C à un une résolution plus élevée est également une aubaine.

Le Steam Deck est donc plus flexible et ouvert en tant que plate-forme que le Switch, qui a parfois eu l’impression d’avoir tenu les joueurs en rançon en étant le seul appareil portable sur le marché. Mais bientôt, il y aura une alternative viable et tentante, qui offre des performances supérieures, un plus grand choix de jeux, plus de flexibilité et un prix similaire. Et en tant que personne qui a trouvé sa Switch de plus en plus obsolète d’année en année, j’ai hâte d’avoir un appareil portable doté du type de fonctionnalités modernes dont je rêve et des performances que j’attends.

Tous ces jeux indépendants comme Hades qui ont connu le succès sur Switch fonctionneront mieux sur Steam Deck, coûteront moins cher et sont généralement disponibles en premier sur la vitrine numérique de Valve. Tous ces jeux triple A qui ignorent complètement Switch ou proposent des compromis massifs ? Le Steam Deck pourra les exécuter sans sacrifier l’expérience. Envie de fonctionnalités dignes d’une console telles que les réussites, les sauvegardes dans le cloud et la communication avec des amis ? Pour reprendre un vieux slogan marketing de Sega : le Steam Deck fait ce que Nintendo ne fait pas.

As dans le trou

(Crédit image : Nintendo)

Bien sûr, il y a un domaine où Steam Deck de Valve ne pourra jamais rivaliser avec le Switch, et c’est l’attrait des jeux propriétaires de Nintendo. Breath of the Wild 2 ne manquera pas d’attirer d’innombrables applaudissements lors de sa sortie en 2022, et l’IP intemporelle de Nintendo continue de faire de sa console un achat incontournable pour beaucoup.

Le Steam Deck est une bête différente, cependant. Le PC portable de Valve a non seulement l’air de la pièce, mais il présente de nombreux avantages par rapport au Switch ainsi qu’un prix comparable. C’est probablement la plus grande surprise : le prix du modèle 64 Go rend la Nintendo Switch OLED encore moins attrayante que certains consommateurs l’ont déjà trouvée, moi y compris, et fait assez pour que les gens posent des questions et fassent des comparaisons.

Mais même si la société derrière le PC de poche de Half-Life ne décolle pas, Nintendo doit au moins regarder par-dessus son épaule maintenant qu’une véritable concurrence est arrivée. Et finalement, c’est une bonne chose, car cela signifie que Nintendo devra faire bien plus que de conserver sa position de numéro un des appareils de jeu portables sur le marché.

