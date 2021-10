Nintendo s’excuse pour le bug Metroid Dread et promet un correctif

Prêt à être rafistolé. Capture d’écran : Nintendo

Vers la fin du retour de Samus fraîchement publié, Metroid Dread, certains joueurs reçoivent un message d’erreur qui dit: « Le logiciel a été fermé car une erreur s’est produite. » Cette erreur empêche le joueur de continuer, car le jeu entre dans un arrêt forcé.

« Un bug a été trouvé dans #MetroidDread qui peut empêcher les joueurs de progresser dans certaines conditions », a écrit Nintendo sur Twitter. « Un correctif sera publié d’ici la fin du mois d’octobre pour résoudre ce problème. Nous nous excusons pour le dérangement. »

Qu’est-ce qui cause cette erreur ? Vers la fin du jeu, si les joueurs détruisent une porte spécifique alors qu’ils ont une icône de marqueur de carte pour cette porte définie sur la carte, le jeu s’arrête et le message mentionné précédemment apparaît à l’écran.

Cela semble incroyablement frustrant, surtout si tard dans le jeu. Il n’est pas rare que les nouveaux jeux aient des bugs et des problèmes, et Dieu merci pour les correctifs. Bravo à Nintendo pour avoir abordé le problème, l’avoir reconnu, proposé des conseils pour une solution temporaire et annoncé une prochaine mise à jour. En plus, c’est gentil de leur part de s’excuser aussi !

En attendant, il existe une solution de contournement. Sur sa page d’assistance officielle, Nintendo a publié le conseil suivant pour ceux qui rencontrent l’erreur :

Redémarrez le jeu et, avant de jouer cette séquence, retirez le marqueur de carte d’icône de porte pour éviter que cette erreur ne se produise.

Assez facile. Assurez-vous simplement que l’icône de la porte n’est pas affichée car c’est apparemment ce qui cause le bug.

Nintendo conseille aux joueurs de mettre à jour le jeu lorsque le correctif sera publié plus tard ce mois-ci. Pas encore de mot exact sur la date de sortie du patch, mais il ne reste que quelques semaines en octobre. Ne bouge pas. Il sortira bien assez tôt.

Au cas où vous l’auriez manqué, vous pouvez lire la critique de Metroid Dread de Kotaku ici.