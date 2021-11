Nintendo suit chaque poussière que vous aspirez dans le manoir de Luigi

Image : Nintendo

Le GameCube en forme de boîte à lunch de Nintendo n’est pas une machine que nous considérons comme puissante selon les normes d’aujourd’hui, mais on a l’impression que nous apprenons toujours quelque chose de cool sur la plate-forme de jeu Early aughts. Exemple concret: le titre de lancement de 2001 Luigi’s Mansion surveille en permanence le nombre de particules de poussière microscopiques que vous aspirez avec son aspirateur Poltergust 3000 omniprésent.

Selon les informations publiées sur le wiki de The Cutting Room Floor en octobre 2018 et reprises aujourd’hui par le délicieux compte Twitter de partage de friandises de Nintendo Supper Mario Broth, le menu de débogage de Luigi’s Mansion suit diverses statistiques. Plus particulièrement, le jeu est toujours conscient de la quantité de poussière numérique que le Poltergust 3000 contient, jusqu’au milligramme près. Cette quantité peut également être abaissée en évacuant le vide.

Parmi les autres utilisations du menu de débogage du Luigi’s Mansion, citons la mise en évidence d’objets pouvant être numérisés par l’appareil Game Boy Horror du jeu, ainsi que le suivi du nombre de fantômes capturés, la quantité d’eau dans le Poltergust 3000 (mesurée en millilitres, naturellement) , et un compteur « Cœur » inexpliqué. Au cours de mes propres tests, cependant, le seul qui a semblé fonctionner comme prévu était la statistique de la poussière.

Pour autant que je sache, ces aspects du menu de débogage de Luigi’s Mansion, activés avec un simple code Action Replay, ont été détaillés pour la première fois par Beta64 en 2013. En fait, l’examen par Beta64 du jeu GameCube classique n’était que le deuxième. vidéo téléchargée sur la chaîne YouTube en plein essor, qui compte désormais plus de 400 000 abonnés. Consultez la procédure pas à pas ci-dessous pour plus de séquences de l’affichage de débogage en action.

On ne sait pas pourquoi Luigi’s Mansion suit vos totaux de poussière. Le scénario le plus probable est que cela faisait partie d’un mécanisme de jeu inutilisé, dans lequel Luigi était peut-être capable d’utiliser la poussière lors de rencontres fantômes ou peut-être même de déverrouiller de nouvelles zones s’il en stockait suffisamment dans le vide. Peut-être qu’un objectif secondaire existait autrefois qui récompensait le joueur pour avoir nettoyé le manoir notoirement poussiéreux.

Sans autre explication de la part de quelqu’un qui a travaillé sur le jeu, cet aspect de Luigi’s Mansion reste encore une autre bizarrerie du système GameCube sous-estimé. Sortez peut-être le vôtre du stockage et donnez-lui une belle tape sur la tête. Le petit gars le mérite.