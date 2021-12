Nintendo supprime la prise en charge des cartes de crédit de l’eShop 3DS et Wii U le mois prochain (Japon)

Le compte Twitter du service client de Nintendo pour le Japon a rappelé qu’il mettrait fin à la prise en charge des cartes de crédit et des cartes prépayées pour la 3DS et la Wii U le mois prochain le 18 janvier 2022, à 9 h 00 JST.

La société avait déjà annoncé ces changements pour les utilisateurs de 3DS et de Wii U en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2019. Voici une traduction Google de la dernière mise à jour des médias sociaux :

« Les cartes de crédit et la monnaie électronique de transport ne seront plus disponibles sur le Nintendo eShop de la Nintendo 3DS Series / Wii U après 9h00 le mardi 18 janvier le mois prochain. Si vous souhaitez ajouter plus de solde après cela, veuillez utiliser la carte Nintendo Repaid. (numéro). »