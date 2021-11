Nintendo supprime les détails racés de «Mario Party» pour le jeu Switch «Superstars»

Mario Party Superstars est sorti sur Nintendo Switch le mois dernier. Il propose 100 mini-jeux différents des précédents jeux Mario Party, y compris Bobsled Run. Présenté pour la première fois dans Mario Party 2, les joueurs sautaient dans un traîneau en forme de pingouin pour faire la course. Les joueurs ont remarqué que le traîneau à manchots avait une extrémité arrière qui contenait un « X » dessus, qui représente la fin du système digestif. Et bien qu’il ait dépassé la censure américaine en 2000, ce n’est pas le cas pour Mario Party Superstars, car le traîneau à manchots a un tout nouveau look.

Les joueurs pourraient être déçus par le traîneau. Mais le jeu dans son ensemble est un achat incontournable pour les utilisateurs de Switch. ComicBook.com dit que le jeu est « concentré sur la première époque de la série, donc les amateurs de Nintendo 64 trouveront les superstars de Mario Party réconfortantes ». Il s’agit du 12e volet de la série Mario Party et du deuxième pour Nintendo Switch, après Super Mario Party sorti en 2018.

Ils ont retiré les trous du cul de pingouin de Super Mario Party. Injouable. pic.twitter.com/ACRlY6BvtF – Austin Hargrave (@PeanutButterGmr) 8 novembre 2021

Mario Party est très populaire parmi les fans de Nintendo. Christina Aguilera est la nouvelle ambassadrice de Nintendo et a déclaré à Elle que Mario Party était l’un de ses jeux préférés. « Je veux dire, en famille, comment ne pas aimer Mario Kart, et maintenant ils ont Mario Kart 8 Deluxe, que nous venons d’essayer pendant la campagne, et nous nous sommes bien amusés », a déclaré Aguilera.

« Mon personnage préféré est Pink Gold Peach, et j’adore la mettre sur une moto. Ma fille aime Rosalina. Mais à l’ancienne, ma sœur et moi avons toujours aimé la bêtise de Wario et Waluigi. Donc, même à ce jour, quand nous faire une Mario Party ou quelque chose du genre, nous faisons un défi de couple à Mario Party. » Aguilera a également parlé de son histoire avec Nintendo.

« Je jouais à la Nintendo NES [the company’s first gaming system in North America, which came out in 1985], et je pense que c’était le premier où vous aviez vos Marios, vos Donkey Kongs », a-t-elle dit. « Donc, je remonte loin, et honnêtement, à ce jour, vous pouvez toujours trouver des systèmes de jeu. J’ai aussi littéralement les jeux d’arcade dans ma maison, c’est donc ce que je suis un fan inconditionnel de Nintendo. » Nintendo Switch est sorti dans le monde en 2017 et a vendu près de 93 millions d’unités. C’est une console hybride car les joueurs peuvent l’avoir amarrée pour la maison ou utilisez un appareil portable.