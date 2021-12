Nintendo Switch a d’excellentes ventes de jeux de fin d’année en ce moment

Image : Finji / Nintendo / Kotaku

Alors que la cloche de la mort sonne pour 2021, Nintendo et une suite d’éditeurs indépendants ont choisi de nous donner quelques ventes finales de jeux indépendants avant d’envoyer cette année poubelle dans cette douce nuit. Tout bien considéré, c’est un excellent départ, composé de plusieurs des meilleurs jeux indépendants de ces dernières années. Si vous vous demandez ce qui vaut la peine d’être saisi, voici quelques recommandations de choix que la plupart d’entre vous apprécieront, je pense.

Subnautica + Subnautica : en dessous de zéro



La simulation de survie d’exploration océanique culte et classique et sa nouvelle suite, tout aussi appréciée, sont en vente pour une agréable réduction de 40 pour cent, laissant le pack de deux jeux à seulement 36 $. Pour ma part, je vais enfin reprendre ces jeux, car je ne suis absolument pas en phase avec les profondeurs de l’océan.

Contes de Cris

Notre propre Mike Fahey a vraiment aimé Cris Tales, un JRPG indépendant sur le fait de jouer avec le temps. Pour ceux d’entre vous qui sont fans du genre de combat au tour par tour, vous pouvez le récupérer pour un rabais de 50 %.

Risque de pluie 2

Risk of Rain 2 est l’un des meilleurs roguelikes de la dernière décennie, et il ne coûte actuellement que 6 $. Il bénéficie également d’une nouvelle extension au premier semestre 2022, c’est donc le bon moment pour entrer.

OlliOlli : changer de position

Les jeux OlliOlli sont excellents en eux-mêmes, mais pour 3 $, ils sont une évidence. Deux jeux de skate à défilement horizontal pour moins d’une tasse de café ? Oui, je suis en bas.

Où l’eau a le goût du vin

Where the Water Tastes Like Wine est une expérience narrative sur l’Amérique – et une expérience extrêmement cool à cela. Bien que cela puisse parfois être un peu rare, 4 $ est une bonne affaire pour découvrir certaines des meilleures écritures de tous les jeux vidéo.

Cendré

Ashen est un grand esprit avec un style artistique simple et compatible avec Switch, ce qui en fait un jeu parfait pour les combats tendus en déplacement. Il est actuellement en vente à moitié prix.

Kentucky Route Zero : édition TV

Kentucky Route Zero: TV Edition est l’autre jeu vidéo que beaucoup décriraient comme ayant « la meilleure écriture de tous les jeux vidéo ». C’est aussi, par coïncidence, l’Amérique et la brutalité du capitalisme moderne. Achetez-le (actuellement 15 $) et Où l’eau a le goût du vin pour devenir fou du monde et avoir de l’espoir pour la capacité de connexion humaine malgré un système qui ne se soucie pas de vous.

Nuit dans les bois

L’autre, l’autre jeu vidéo que vous pourriez raisonnablement décrire comme ayant «l’une des meilleures écritures de tous les jeux vidéo», qui se trouve également être à propos du lent effondrement du capitalisme américain. 10 dollars. Si vous achetez ces trois jeux et y jouez la même semaine, vous deviendrez communiste. Désolé, je ne fais pas les règles (mais je les respecte).

Bâtards du Vide

Void Bastards est un jeu de tir à la première personne de science-fiction roguelike popularisé par Game Pass, par certains des créateurs de System Shock 2 et BioShock. si vous n’avez pas de PC ou de Xbox pour y jouer, essayez-le ici ! Il est aussi à moitié réduit.

Tuer la flèche

Slay the Spire est un constructeur de deck roguelike stellaire qui n’a pas besoin d’être présenté. Il est actuellement de 7 dollars et 50 cents. Si vous ne l’avez pas déjà joué, achetez simplement ce putain de truc pour savoir pourquoi tout le monde en a été ravi.

Ce sont mes jeux préférés de la période de vente actuelle, mais il y en a des dizaines d’autres qui valent le coup d’œil ! Si vous voulez voir la suite complète des ventes, vous devrez vous rendre sur le site Web de Nintendo pour tout voir, car la page d’accueil de l’eShop en fait à peine mention. Oups!