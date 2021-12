Nintendo Switch a mené les ventes de NPD aux États-Unis pour novembre et la semaine de Thanksgiving

Image : La vie de Nintendo

Il est juste de dire que la majorité d’entre nous sur ces pages avons un Switch depuis le premier jour ou – à tout le moins – depuis un certain temps. Pourtant, avec certains ménages en double et de nouveaux joueurs toujours attirés par le système, Nintendo a continué à donner une forte impulsion à l’hybride console / portable.

Cela a été renforcé par les chiffres du matériel NPD de novembre pour le marché américain, Nintendo allant même jusqu’à mettre en évidence ses résultats de leader sur le marché. Une combinaison de modèles standard, Lite et OLED a déplacé plus d’un million d’unités en novembre aux États-Unis seulement, tout en ouvrant la voie au cours de la semaine de vente vitale de Thanksgiving / Black Friday.

Vous trouverez ci-dessous la déclaration de Nintendo sur les chiffres, confirmant un autre mois au cours duquel le système a ouvert la voie au matériel de jeux aux États-Unis.

Selon le NPD Group, qui suit les ventes de jeux vidéo aux États-Unis, les ventes combinées des systèmes Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – OLED Model ont atteint 1,13 million au mois de novembre, faisant de Nintendo Switch le produit le plus vendu. console de jeux vidéo de ce mois. Pour l’importante semaine de magasinage des fêtes de Thanksgiving, qui comprend le Black Friday, Nintendo Switch était également la console de jeux vidéo la plus vendue, avec près de 550 000 systèmes vendus. Avec novembre enregistré dans le livre des records, Nintendo Switch est désormais la console de jeu vidéo la plus vendue pendant 35 des 36 derniers mois.

« Avec une vaste bibliothèque de jeux et trois options parmi lesquelles choisir entre Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch – modèle OLED, la famille de consoles Nintendo Switch offre quelque chose pour tout le monde en cette période des fêtes », a déclaré Doug, président de Nintendo of America. Bowser. « Alors que nous nous dirigeons vers 2022 et la sixième année de Nintendo Switch, le système continue de connaître une forte demande. Nous attendons avec impatience qu’encore plus de personnes ajoutent la Nintendo Switch à leur foyer ! »