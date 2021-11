Nintendo Switch Black Friday 2021 Meilleures offres – Ensembles de consoles, jeux, cartes Micro SD, offres anticipées et à quoi s’attendre

Vendredi noir 2021 est presque là, et si vous êtes comme nous, vous gardez un œil sur Meilleures offres Nintendo Switch cette vendredi 26 novembre. Se bousculer pour des offres dans des magasins bondés n’est pas quelque chose que nous recommandons, mais il n’y a aucune raison de manquer une bonne affaire Black Friday 2021 lorsque vous pouvez obtenir les meilleures offres à votre porte.

Pour les joueurs, le Black Friday (et le « Cyber ​​Monday » suivant) est le moment idéal pour faire le plein de goodies avant les fêtes de fin d’année. Vous y trouverez probablement d’excellentes offres Ensembles de consoles Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite — principalement parce que le niveau supérieur Le commutateur OLED est maintenant disponible ce qui signifie vraisemblablement que Nintendo et les détaillants chercheront à déplacer l’inventaire des modèles Switch plus anciens (mais toujours excellents).

Bien sûr, avec près de cinq ans de jeux pour Switch maintenant disponible, les excellents logiciels ne manquent pas non plus. Il y aura plein d’offres sur accessoires et ces adorables cartes micro SD pour booster votre stockage Switch. Que vous cherchiez à rattraper quelque chose qui vous a échappé ou à trouver un remplisseur de bas au meilleur prix possible avant Noël, quelque chose ci-dessous conviendra sûrement.

Dans ce guide, nous compilerons les meilleures offres Nintendo et les liens les plus utiles pour le Black Friday 2021.

Nous continuerons à mettre à jour ce guide au fur et à mesure que les remises diminuent, tarissent et baissent à nouveau au cours de la période frénétique du Black Friday / Cyber ​​Monday.

Sur cette page:

La Nintendo Switch sera-t-elle moins chère le Black Friday ?

Meilleures offres Nintendo Black Friday (États-Unis)

Voici les meilleurs packs Nintendo Switch américains, jeux Switch et accessoires Switch que nous avons trouvés – toutes les meilleures bonnes affaires du Black Friday avant le vendredi 26 novembre. Nous mettrons à jour cette liste avec d’autres offres au fur et à mesure de leur arrivée.

Voici quelques liens rapides vers les détaillants américains proposant les meilleures offres Nintendo Switch :

Meilleures offres Nintendo Black Friday (Royaume-Uni)

Et ici, nous avons répertorié les meilleures offres Nintendo Switch au Royaume-Uni que nous avons trouvées, ainsi que ces liens rapides vers les sites Web des détaillants britanniques alors qu’ils se préparent pour le Black Friday 2021. Nous mettrons à jour cette liste avec plus d’offres au fur et à mesure qu’elles tombent.

Voici quelques liens rapides vers les détaillants britanniques avec les meilleures offres Nintendo Switch :

La Nintendo Switch sera-t-elle moins chère le Black Friday ?

C’est possible, mais nous dirions qu’il est peu probable que la console de base elle-même soit moins chère qu’avant le Black Friday.

Nintendo of America a présenté son propre pack Nintendo Switch pour Black Friday 2021, qui comprend une console Switch standard, une copie numérique de Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement en ligne Nintendo Switch de 3 mois pour 299,99 $. Le pack Switch de Nintendo sera disponible à partir du 21 novembre.

Le détenteur de la plate-forme bénéficiera également de remises de 20 $ sur plusieurs de ses meilleurs jeux, dont The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2, Super Mario Maker 2 et bien d’autres, ainsi que des remises de 25 $ sur Ring Fit Adventure et Mario Kart Live: Home Circuit. Toutes ces offres débuteront le 21 novembre.

Nintendo a réduit le prix du modèle de base de Switch à 259 £ / 269 € en Europe en septembre, vous pouvez donc vous attendre à voir des offres groupées Switch ce Black Friday, y compris des jeux et des accessoires, pour ce genre d’argent. Pour cette raison, il est peu probable que le système solo soit mis en vente à un prix inférieur – la demande est également toujours extrêmement élevée.

Cependant, il y a de très bonnes chances que Switch Lite soit disponible à prix réduit, et il y a fort à parier qu’il y aura d’excellentes offres groupées de consoles disponibles. Donc, si vous cherchez un paquet de bonnes affaires, gardez-le pelé avant le Black Friday du 26 novembre, car de nombreux détaillants mettent les premières offres du Black Friday vivre bien avant le jour lui-même.

Comme toujours, indiquez-nous les bonnes affaires qui manquent et nous mettrons à jour ce guide au fur et à mesure que les remises et les offres seront mises en ligne.