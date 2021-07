Nintendo Switch bloque les joueurs sur les premiers NEO: TWEWY Copies

Image : Square Enix

Au cours du week-end, les fans de NEO: The World Ends With You ont découvert que Square Enix divulguait accidentellement le jeu tôt aux personnes qui l’avaient précommandé sur Switch. Maintenant, avec une semaine avant sa sortie officielle, l’accès au prochain RPG d’action a été annulé.

La nouvelle a commencé à circuler parmi les joueurs en ligne plus tôt dans la journée.

“Nintendo a révoqué à distance toutes les licences numériques du jeu après que Square Enix a accidentellement vendu des codes eShop tôt”, a écrit le bricoleur de Switch homebrew OatmealDome sur Twitter. « Les joueurs ont été expulsés en milieu de match avec le code d’erreur 2819-0003. C’est, pour autant que moi et d’autres le sachions, une première pour la Switch. »

Nintendo et Square Enix n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les fans qui ont joué au jeu plus tôt que prévu se demandent maintenant ce qu’il adviendra de leur accès et enregistreront leur progression une fois le jeu sorti officiellement.

“Je jouais au jeu sans problème hier”, a déclaré l’utilisateur de Reddit Shanook28 à Kotaku. Aujourd’hui, après leur retour du travail vers 16 h HE, c’était une autre histoire.

« Il est apparu avec un message « Vérifier si vous avez la permission d’utiliser ce logiciel » (cela ne l’avait jamais fait à un autre moment où je l’avais démarré au cours du week-end), puis est apparu avec un message d’erreur indiquant que je n’avais pas la permission d’utiliser le logiciel avec un lien vers l’eStore pour pré-commander.

Certains fans avaient déjà précommandé NEO: The World Ends With You lorsque Square Enix a commencé à envoyer des codes numériques tôt, mais une fois la nouvelle diffusée, d’autres fans ont pris note et ont commencé à pré-commander la version à 80 $ du jeu pour obtenir un accès anticipé, en faisant le plein des wikis de fans et des forums avec des spoilers pour la suite tant attendue du jeu Nintendo DS 2007, bien avant sa sortie le 27 juillet. Maintenant qu’ils ont été bloqués, certains essaient d’obtenir des remboursements, mais sur la base de preuves anecdotiques sur Twitter et Reddit, le succès a été mitigé.

Mais le jeu dure environ 50 heures, et il n’est pas clair non plus si le verrouillage signifie que les données de sauvegarde des joueurs ne le sont plus.

« Je suis à environ une heure ou deux de la fin du match, et maintenant je ne peux plus y jouer », a déclaré Shanook28.