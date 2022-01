Nintendo Switch était la console la plus vendue au Japon en 2021

Image : Nintendo / Kotaku

Nintendo a vendu de nombreuses consoles Switch au Japon l’année dernière. J’aime beaucoup – 5,3 millions, pour être exact. La Switch était facilement la console la plus vendue au Japon en 2021, battant la PlayStation 5, qui n’a même pas craqué un million d’unités. En fait, vous pouvez additionner toutes les autres consoles vendues dans le pays, et vous seriez toujours en dessous des 5,3 millions d’unités massives de Nintendo.

Toutes ces données ont été collectées par Famitsu entre le 28 décembre 2020 et le 19 décembre 2021, et récemment partagées avec GamesIndustry.biz. Les numéros Switch combinent les ventes de matériel Lite, OLED et Switch d’origine.

Voici les cinq consoles les plus vendues de 2021 au Japon, selon ces données :

Nintendo Switch – 5,3 millions d’unitésPlayStation 5 – 942 798 unitésPlayStation 4 – 103 786 unitésXbox Series X|S – 95 598Nintendo 3DS – 28 224

Loin derrière à la deuxième place se trouvait la PS5, qui a presque atteint le million de ventes mais était à environ 60 000 de moins que le nombre. La PlayStation 4 n’a vendu qu’environ 100 000 consoles, ce qui est assez impressionnant compte tenu de l’âge de la machine de nos jours. Ensuite, vous avez la Xbox Series X/S qui n’a même pas vendu plus de 100 000 consoles en 2021 au Japon. Ce n’est pas surprenant compte tenu de la faiblesse des ventes de la Xbox depuis le lancement de la première il y a 20 ans. Mais au moins, il s’est vendu plus que la Nintendo 3DS ! C’est quelque chose.

En novembre 2021, la Switch avait vendu plus de 92 millions de consoles dans le monde. Cela en fait la deuxième console de salon Nintendo la plus vendue de tous les temps, après la Wii, qui se situe actuellement au sommet avec 101 millions d’unités vendues. Compte tenu de la popularité de la Switch alors que nous entrons en 2021, du succès du modèle OLED et des rumeurs d’une nouvelle unité plus puissante encore en préparation, il est probable qu’à cette époque l’année prochaine, la Switch dépassera la Wii pour devenir la console de salon la plus populaire de Nintendo.

