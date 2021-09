Nintendo Switch obtient enfin une fonctionnalité qu’il aurait dû avoir au lancement

in

Nintendo fonctionne très différemment de n’importe lequel de ses concurrents. C’est l’une des nombreuses raisons pour lesquelles Nintendo est si apprécié par tant de joueurs. En même temps, c’est aussi pourquoi Nintendo nous rend si souvent fous. Par exemple, Nintendo a décidé de ne pas inclure l’audio Bluetooth sur la Switch au lancement. En fait, quatre ans et demi plus tard, Nintendo n’avait toujours pas rectifié cet oubli bizarre jusqu’à ce qu’une mise à jour surprise soit publiée cette semaine. Depuis la version 13.0.0, le Switch prend en charge l’audio Bluetooth.

La Nintendo Switch prend en charge l’audio Bluetooth

Selon les notes de publication de Nintendo, vous pouvez désormais coupler des écouteurs, des écouteurs, des haut-parleurs et d’autres appareils audio qui se connectent via Bluetooth à n’importe quelle console Nintendo Switch pour la sortie audio. Cela ne s’étendra pas aux microphones Bluetooth. Vous devrez toujours utiliser l’application Nintendo Switch Online pour discuter avec vos amis. Vous pouvez également connecter jusqu’à deux manettes sans fil compatibles lorsque vous utilisez l’audio Bluetooth. Il y a toujours un hic quand il s’agit de Nintendo.

Bien que la prise en charge de la connectivité Bluetooth par Nintendo fasse toujours défaut par rapport à la PS5 et à la Xbox Series X, il existe quelques fonctionnalités intéressantes. Bien que vous ne puissiez pas associer plus d’un appareil Bluetooth à votre Switch à la fois, vous pourrez enregistrer jusqu’à 10 appareils sur votre Switch.

La dernière mise à jour #NintendoSwitch est maintenant disponible, y compris la possibilité de coupler des appareils Bluetooth pour la sortie audio. Pour plus d’informations, y compris les restrictions sur certaines fonctionnalités lors de l’utilisation de Bluetooth Audio, veuillez visiter la page d’assistance : https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 15 septembre 2021

La prise en charge audio Bluetooth est le point culminant de la mise à jour Switch, mais il existe également d’autres ajouts. Il y a maintenant un bouton “Mettre à jour le Dock” sous Système dans Paramètres système. Afin de mettre à jour votre station d’accueil Nintendo Switch, elle doit disposer d’un port LAN. Pour ce que ça vaut, j’ai une Nintendo Switch depuis le lancement, et mon dock était à jour quand j’ai vérifié mercredi.

Nintendo a également ajouté une nouvelle option « Maintenir la connexion Internet en mode veille » sous Mode veille dans les paramètres système. Celui-ci est assez explicite. Tant que votre Switch est sur une connexion Internet filaire, il restera connecté à Internet même après l’avoir mis en veille. De cette façon, vous pouvez toujours installer des logiciels et de nouveaux contenus pendant que le commutateur est en mode veille.

Enfin, Nintendo a changé la méthode pour lancer “Calibrate Control Sticks” dans les paramètres système. Désormais, si vous souhaitez calibrer vos manettes de contrôle, vous devrez vous rendre sur Les paramètres du système > Contrôleurs et capteurs, et sélectionnez Calibrer les bâtons de contrôle. Après cela, inclinez complètement le manche de commande dans n’importe quelle direction et maintenez-le ainsi pendant quelques secondes pour démarrer le processus.

Comment installer la dernière mise à jour du système Switch

La mise à jour devrait se télécharger automatiquement si votre Switch est connecté à Internet. Sinon, dirigez-vous vers Les paramètres du système > Système > Mise à jour du système pour lancer manuellement la mise à jour. Une fois cette opération terminée, le Switch vous invitera à installer la mise à jour. La console va alors redémarrer.