Nintendo Switch obtient une baisse de prix importante avant le lancement du modèle OLED

À la fin de la semaine dernière, des rumeurs d’une baisse de prix imminente de la Nintendo Switch ont commencé à faire surface. Nintendo baisse rarement les prix des consoles de salon ou de ses jeux propriétaires, mais avec le lancement imminent de la Nintendo Switch (modèle OLED), beaucoup s’attendaient à ce que Nintendo réduise enfin le prix du modèle original. Pour l’instant, Nintendo n’a changé le prix qu’en Europe.

La baisse des prix de la Nintendo Switch arrive en Europe

Depuis lundi, Nintendo vend désormais la Switch sur son site officiel en Europe pour 299,99 € et au Royaume-Uni pour 259,99 £. Avant le changement, Nintendo a vendu le Switch pour 329,99 € et 279,99 £ dans chaque région. Ce n’est pas une baisse de prix aussi drastique que les fuites l’avaient prétendu. Néanmoins, ce sera sûrement un changement bienvenu pour les consommateurs européens sur le marché d’un Switch.

Nintendo of Europe a envoyé à Eurogamer la déclaration suivante concernant le nouveau modèle de tarification :

Nintendo of Europe modifie le prix de vente européen de la console Nintendo Switch pour les détaillants. Plus de quatre ans et demi après sa première sortie, la Nintendo Switch continue d’avoir une forte dynamique commerciale en Europe. Après avoir soigneusement pesé une variété de facteurs, y compris les taux de change en Europe et le lancement prochain de Nintendo Switch – Modèle OLED, nous avons décidé que le moment était venu de modifier le prix commercial européen de la Nintendo Switch.

Nintendo a poursuivi en notant que les détaillants peuvent déterminer leurs propres prix pour le Switch. Les nouveaux prix sont déjà reflétés sur le site de Nintendo, mais n’ont pas encore été mis à jour chez les autres grands détaillants. Cela dit, les détaillants suivront sans aucun doute maintenant que Nintendo a changé le prix.

Il y a les nouveaux prix officiels des trois modèles de Nintendo Switch dans toute l’Europe :

Nintendo Switch Lite : 199,99 £/219,99 € Nintendo Switch : 259,99 £/299,99 € Nintendo Switch (modèle OLED) : 309,99 £/364,99 €

Nintendo n’a pas encore fait d’annonce sur ces baisses de prix Switch à venir dans d’autres régions. Si vous habitez aux États-Unis ou au Canada, vous n’avez pas de chance pour le moment.

Le modèle Nintendo Switch OLED sera lancé en octobre

Nintendo lancera le modèle Switch OLED le 8 octobre pour 349,99 $. Le modèle OLED dispose d’un nouvel écran OLED de 7 pouces, d’un support amélioré, d’un son amélioré et de 64 Go de stockage. Malgré les rumeurs contraires, le modèle OLED n’aura pas de chipset plus puissant. Par conséquent, il ne peut pas jouer à des jeux en résolution 4K, ce qui est une caractéristique clé de la PS5 et de la Xbox Series X|S.