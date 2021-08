Nintendo Switch OLED : 5 jeux auxquels nous avons hâte de jouer sur l’ordinateur de poche amélioré

La Nintendo Switch OLED a été annoncée avec plus de gémissements que le bang que Nintendo recherchait probablement. Pourtant, alors que le Switch OLED semble offrir très peu d’améliorations par rapport au modèle Switch de base, son magnifique écran OLED de sept pouces ne doit pas être sous-estimé.

Ceux qui franchissent le pas et achètent l’appareil mis à jour de Nintendo en octobre verront leurs jeux Switch bénéficier du meilleur écran portable depuis la PlayStation Vita. Et les avantages de l’OLED ne peuvent vraiment pas être surestimés sur un écran aussi compact, où cet écran plus petit devrait réduire la quantité de flou qui pourrait autrement se produire sur un écran plus grand et moins optimisé.

La technologie OLED a été pratiquement conçue pour un ordinateur de poche comme le Switch. La qualité d’image nette et riche en contraste offerte par OLED est superbe sur des écrans relativement petits. Associé à la capacité de l’écran à désactiver les pixels inutilisés, résultant en des noirs foncés précis, le Switch OLED est susceptible de présenter un régal pour les yeux en mode portable.

Dans cet esprit, nous avons dressé une liste des jeux Nintendo Switch que nous avons hâte d’essayer sur le Switch OLED. Alors que certains de ces jeux Switch ne sont pas encore sortis, d’autres sont déjà des titres visuellement impressionnants que nous sommes impatients de voir bénéficier de l’affichage délicieusement net du Switch OLED.

(Crédit image : Nintendo)

Splatoon 3

En février 2021, le premier Nintendo Direct de retour après une interruption d’un an s’est terminé avec Splatoon 3. Bien que la suite ne soit pas si meilleure visuellement que ses prédécesseurs, il est indéniable que Splatoon est toujours un jeu magnifique à voir.

L’écran ultra-puissant de la Nintendo Switch OLED n’est rien d’autre qu’une victoire pour Splatoon 3, car il sera en mesure de montrer le conflit de couleurs caractéristique du jeu de manière plus éclatante que jamais dans un format portable.

Nous sommes également impatients de voir à quoi ressemblent les mondes loufoques à un joueur de Splatoon 3 sur un écran OLED compact. La conception des niveaux de la série a toujours été imprévisible et inondée de couleurs et de thèmes différents, et nous sommes sûrs que Splatoon 3 ne sera pas différent. Oui, même avec le passage global à un cadre post-apocalyptique (enfin, encore plus post-apocalyptique que la série ne l’était déjà, de toute façon).

(Crédit image : Nintendo)

Mario Kart 8 Deluxe

Dire que Mario Kart 8 Deluxe est l’un des meilleurs jeux de course jamais créés est peut-être une affirmation audacieuse, mais même dans le mode portable de la Switch, le jeu continue d’être attrayant quatre ans après sa sortie d’origine (ou sept si nous sommes remontant aussi loin que l’original Wii U).

Mario Kart 8 Deluxe est donc déjà époustouflant, avec sa conception de piste très variée couvrant un véritable assortiment d’esthétique agréable. Des centres commerciaux et aéroports aux maisons hantées et une piste entièrement faite de desserts, nous avons hâte de voir à quel point ces cours apparaîtront sur ce merveilleux petit écran OLED.

De plus, comme Mario Kart 8 Deluxe continue d’être une véritable vache à lait pour Nintendo, il est peu probable que nous voyions un autre titre principal de Mario Kart avant un certain temps. Un potentiel Mario Kart 9 pourrait même ne pas se montrer tant que Nintendo ne sera pas prêt à dévoiler sa prochaine console phare (que nous surnommons actuellement la Nintendo Switch 2).

Ainsi, avec le Switch OLED de milieu de génération à l’horizon, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour découvrir le magnifique ensemble de pistes de Mario Kart 8 Deluxe et son gameplay superlatif d’instant en instant.

(Crédit image : Shin’en Multimedia)

Le Touriste

Le Touryst de Shi’nen Multimedia nous a tout simplement impressionnés lors de sa sortie en 2019. Ce jeu à monde semi-ouvert basé sur des voxels nous a mis dans la peau d’un touriste sans nom, sautant entre de nombreuses îles pour résoudre des énigmes et participer à une variété de Activités. C’est également l’un des jeux les plus frappants visuellement que nous ayons vus depuis un certain temps, malgré son aspect relativement simple en surface.

Le Touryst est un jeu remarquablement vibrant, et son esthétique tropicale est inondée de palettes de couleurs chaudes et ensoleillées. En tant que tel, nous pensons que l’écran de sept pouces de la Nintendo Switch OLED sera l’un des meilleurs moyens de découvrir le jeu pour la première fois.

Le Touryst est court, chronométrant environ cinq ou six heures pour un achèvement complet, mais le jeu représente certainement un cas de qualité plutôt que de quantité, regorgeant de petits moments “wow” qui rendent chaque étape de l’aventure incroyablement mémorable.

(Crédit image : Spike Chunsoft)

Vous seriez pardonné si vous n’avez jamais entendu parler de Danganronpa, et bien que la série semble tout à fait bizarre à l’extérieur, la vérité est que Danganronpa est une série joyeusement sombre de romans visuels qui mélange une intrigue de Battle Royale et une écriture absorbante avec Gameplay basé sur la salle d’audience de style Ace Attorney.

C’est une série d’apparence simple, mais le style visuel des jeux est vraiment quelque chose de spécial. Les environnements colorés, l’interface utilisateur éclatante et les illustrations de personnages aux lignes nettes servent tous un jeu qui a l’air basique dans les images de la bande-annonce, mais qui est en réalité assez frappant visuellement.

Les jeux Danganronpa semblaient déjà incroyables lors de leur sortie sur PlayStation Vita, grâce à l’écran OLED ultra-net de cette console, et nous imaginons que ce sera également le cas sur la Nintendo Switch OLED.

Ce qui vaut la peine de mentionner, cependant, c’est que la série Danganronpa n’est certainement pas pour les âmes sensibles, ou pour ceux qui aiment un peu plus d’action dans leurs jeux. La série est délibérément lente, centrée sur l’histoire et ne manque pas de morts cauchemardesques. Peut-être pas pour les enfants, alors, mais pourrait certainement être une collection à découvrir pour les joueurs plus âgés lors de son lancement le 3 décembre 2021.

(Crédit image : Nintendo)

Terreur Metroid

Annoncé lors de l’E3 2021 Direct de Nintendo, Metroid Dread a stupéfié les fans de la série avec un retour à une perspective 2D et une injection d’horreur de style Metroid Fusion. La bande-annonce initiale mélangeait le gameplay classique de Metroid avec des segments de poursuite mettant en vedette les antagonistes du jeu, les unités robotiques EMMI, et l’a conclu avec une date de sortie le 8 octobre 2021. Hé, c’est aussi le jour de la sortie de la Nintendo Switch OLED.

Nous pouvons imaginer que de nombreuses copies de Metroid Dread seront déplacées en parallèle avec les achats de Nintendo Switch OLED. Pourquoi? Non seulement ils sortent le même jour, mais un Metroid 2D est un choix parfait pour les jeux portables.

Le gameplay rapide est parfait pour les sessions portables rapides, et l’abondance d’objets de collection signifie que vous découvrirez quelque chose de nouveau à peu près chaque fois que vous jouerez et jouerez.

Et avons-nous mentionné que l’écran OLED de sept pouces permettra aux visuels du jeu d’apparaître autant que possible, en particulier avec le mélange éclectique d’environnements colorés et sombres de Metroid ? Parce que nous n’étions pas sûrs d’avoir déjà assez martelé cette maison.

