Nintendo Switch OLED ou Steam Deck ? Ce n’est même pas proche.

Valve a fait sensation la semaine dernière en révélant le PC de poche Steam Deck, vous permettant d’emporter votre bibliothèque Steam en déplacement. Ce n’est pas le seul ordinateur de poche à faire les gros titres récemment, puisque Nintendo a également annoncé un nouveau modèle Nintendo Switch avec un écran OLED.

Les prix des deux appareils sont relativement proches (400 $ pour le Steam Deck de base et 350 $ pour le commutateur OLED), et cela nous a amenés à nous demander lequel vous achèteriez réellement. Voici comment vous avez voté dans ce sondage.

Achèteriez-vous la Nintendo Switch OLED ou Steam Deck ?

Nous avons publié le sondage le vendredi 16 juillet et plus de 2 700 votes ont été comptés au moment de la rédaction. Et le gagnant est le Steam Deck par un glissement de terrain, avec plus des trois quarts des répondants disant qu’ils achèteraient le prochain ordinateur de poche de Valve sur le commutateur OLED.

Les commentaires suggèrent qu’il y a quelques raisons clés pour que les utilisateurs choisissent l’ordinateur de poche sur PC. Ces raisons incluent le fait d’avoir votre bibliothèque de jeux PC existante au lieu de créer une nouvelle bibliothèque à partir de zéro et les composants internes vieillissants du Switch. Nous pourrions également voir que la nature basée sur PC est très attrayante pour certains par rapport à l’écosystème Nintendo verrouillé.

Un peu moins d’un quart des personnes interrogées (23,5%) déclarent qu’ils choisiront plutôt la Nintendo Switch OLED. Aucun des commentaires ne reflète ce choix de sondage, mais nous supposons que le prix moins cher, certaines exclusivités tueuses (par exemple Super Smash Bros Ultimate, Breath of the Wild, etc.) et le panneau OLED sont des raisons de choisir l’ordinateur de poche Nintendo.

Néanmoins, il ne semble pas que vous puissiez vous tromper avec l’une ou l’autre option si vous voulez une expérience de jeu portable de qualité.

Tennisfreak : J’ai déjà déposé ma précommande pour un Steam Deck. Modèle de milieu de gamme avec 256 Go de stockage. Ne pas payer 400 $ pour un ordinateur de poche obsolète de 4 ans et plus. Alex : Eh bien, Steam Deck est un concept intéressant mais n’est pas vraiment sur le même marché que le switch. Steam deck a une tonne de titres, tous conçus pour PC et la plupart d’entre eux avec peu ou pas de considération pour les contrôleurs, car aucun joueur sur PC n’utilise vraiment de contrôleur. J’attendrais vraiment de voir si ce concept gagne du terrain. Si j’étais chez Steam, je créerais une collection distincte de jeux certifiés pour Steam Deck et un processus de certification, pour garantir une expérience transparente sur le deck. Shawn Hamm : J’achèterais le steam deck sur le switch. J’ai une bibliothèque steam de plus de 200 jeux. Pourquoi recommencer ? Joe Black : Et les deux ? Shizuma: Steam Deck sans même y penser, j’ai déjà un Switch et l’idée d’une gravure d’écran et probablement d’une qualité d’image pire en raison de ce qui est probablement un affichage de pentitle pour 50 $ de plus que mon ancien Switch n’est même pas convaincant à distance. TheLastBatalion : En tant que personne avec un Switch, le Steam Deck est évidemment un meilleur package dans l’ensemble. Il offre tout ce que les fans de Nintendo voulaient d’un modèle Switch “Pro” et même au-delà.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire. Que pensez-vous du Steam Deck et du Switch OLED ? Faites-nous savoir ci-dessous.