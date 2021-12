Nintendo Switch OLED vs Steam Deck : que devriez-vous acheter ?

Focus multijoueur

L’itération la plus récente de Nintendo Switch est livrée avec une béquille améliorée, une station d’accueil TV et des Joy-Cons amovibles pour un mode multijoueur facile. Il coûte moins cher que n’importe laquelle des versions Steam Deck et a déjà une longue liste d’exclusivités établies à son actif. Il n’est peut-être pas aussi puissant que l’ordinateur de poche de Valve, mais c’est parce qu’il se concentre davantage sur l’expérience utilisateur partageable.

Avantages

Longue liste d’exclusivités Joy-Cons détachables pour un multijoueur facile Station d’accueil TV incluse Un peu plus d’autonomie de la batterie Plus abordable

Les inconvénients

Pas aussi puissant Pas de capacités de résolution Bluetooth inférieures

Le Steam Deck apporte le jeu sur PC sur ordinateur de poche, permettant aux utilisateurs d’accéder et de lire l’intégralité de leur bibliothèque Stream à partir de presque n’importe où. Il existe en trois versions différentes, qui coûtent plus cher en fonction de leurs caractéristiques. Même le modèle de base est plus puissant que le Switch OLED. C’est l’accessoire parfait pour les joueurs sur PC et les nouveaux joueurs. Cependant, il n’a pas d’exclusivités.

Avantages

SSD intégré Trois versions au choix Lit toute la bibliothèque Steam Bluetooth Beaucoup plus de potentiel de personnalisation

Les inconvénients

Coûte plus cher Station d’accueil TV vendue séparément Autonomie légèrement inférieure Pas de jeux exclusifs

Le Steam Deck de Valve est un nouvel ordinateur de poche puissant entrant sur le marché à la fin de l’année, tandis que le Nintendo Switch OLED est une version légèrement mise à jour du Nintendo Switch de base. Bien qu’ils se ressemblent quelque peu, le Steam Deck de Valve et le Switch OLED de Nintendo sont incroyablement différents. Cela est en partie dû à leur concentration, au type de jeux auxquels ils jouent et à ce qui se cache sous le plastique.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : Spécifications techniques

Source : Rebecca Spear / iMore

Bien que ceux-ci puissent se ressembler, le Nintendo Switch OLED et le Steam Deck sont très différents.

Prix ​​​​de la Nintendo Switch Steam Deck 400 $

530 $

650 $ 350 $ Stockage 64 Go

256 Go

Processeur AMD APU 512 Go 64 Go

Processeur : Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (jusqu’à 448 GFlops FP32)

GPU : 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz (jusqu’à 1,6 TFlops FP32) Puissance APU : 4-15 W Processeur NVIDIA Custom Tegra RAM 16 Go LPDDR5 RAM (5500 MT/s) 8 Go Jeux Bibliothèque Steam complète Jeux Nintendo Switch Commandes de mouvement Oui Oui Station d’accueil TV Oui (vendue séparément) Oui Taille de l’écran Écran tactile 7 pouces Écran tactile OLED 7 pouces Résolution 1280 x 800px (format 16:10) Jusqu’à 720p en mode portable/jusqu’à 1080p amarré Bluetooth Oui (5.0) Non Emplacement MicroSD extension Oui Oui Batterie 2 à 8 heures 4,5 à 9 heures Taille 11,7 x 4,6 x 1,9 pouces 9,5 x 4 x 0,55 pouces Poids 1,47 livre 0,71 livre

Vous avez vu les données, alors maintenant vous vous demandez probablement ce que tout cela signifie pour vous. Plongeons dans la comparaison.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : Prix

Source : Vanne

L’une des premières choses que vous avez probablement remarquées dans le graphique était la différence de prix. Le Steam Deck est disponible en trois versions différentes qui deviennent de plus en plus chères à mesure qu’elles deviennent plus puissantes. Il s’agit de la quatrième variante de la Nintendo Switch. Il y a eu d’abord la Nintendo Switch originale, puis la Nintendo Switch Lite, suivie de la Nintendo Switch V2, et maintenant de la Nintendo Switch OLED. Quel que soit le modèle, les versions Nintendo Switch coûtent toutes moins cher que toutes les versions Steam Deck, et elles sont livrées avec une station d’accueil pour jouer à la télévision (à l’exception du Switch Lite, qui est uniquement portable et 100 $ moins cher).

Source : Vanne

Valve a déclaré que le Steam Deck aura également une station d’accueil TV. Cependant, vous devrez l’acheter séparément. À l’heure actuelle, nous n’avons pas beaucoup d’informations sur ce quai. De plus, aucun prix pour le quai n’a été détaillé et aucune date de sortie n’a été donnée. Mais si le dessin conceptuel officiel de Valve est quelque chose à suivre, il semble que ce sera un dock très subtil par rapport au dock de la console Nintendo Switch. Sans oublier qu’il semble qu’il aura beaucoup de ports pour les accessoires et le raccordement d’autres appareils.

Une autre chose à considérer en termes de prix est le coût des jeux. Vous pouvez acheter des jeux Switch numériques ou physiques et pouvez parfois trouver les copies numériques et physiques en vente à différents moments de l’année. Pendant ce temps, Steam est une plate-forme entièrement numérique, vous ne pouvez donc pas trouver de copies physiques dans les magasins. Cependant, les ventes Steam facilitent grandement l’achat de jeux sur votre portefeuille. Mais dans l’ensemble, si vous avez un budget limité, Nintendo est la voie à suivre.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : puissance et mise au point

Source : iMore

La Steam Deck est de loin la console la plus puissante. Les versions milieu à haut de gamme utilisent en fait un stockage interne SSD, qui à lui seul devrait rendre l’appareil beaucoup plus fluide et plus rapide qu’un commutateur. Tout comme la Nintendo Switch, la Steam Deck comprend également un gyroscope ou des commandes de mouvement et un écran tactile pour une interaction facile. Contrairement au Switch, il a des boutons arrière et des pavés tactiles supplémentaires de chaque côté sous les manettes, offrant aux joueurs plus d’options de contrôle.

Le système de jeu de Valve est destiné aux utilisateurs de Steam qui souhaitent spécifiquement accéder à leurs bibliothèques sur un ordinateur de poche puissant. Si vous n’êtes pas un joueur sur ordinateur ou si vous n’avez pas déjà une bibliothèque de jeux Steam, ce n’est peut-être pas aussi attrayant. Si vous avez déjà une longue liste de jeux PC, vous pourrez alors y jouer confortablement sur votre canapé au lieu d’avoir besoin d’être à votre bureau d’ordinateur.

La Nintendo Switch, en revanche, est un système beaucoup moins compliqué avec des jeux pour tous les âges et tous les goûts. Il existe de nombreux jeux amusants en solo, mais il est également conçu comme une console partageable avec de nombreux jeux locaux ou sur écran partagé pour que plusieurs personnes puissent en profiter en même temps. Cette mentalité de partage est évidente dans la conception du système, où les Joy-Cons peuvent être supprimés pour des sessions multijoueurs faciles. Tournez simplement un Joy-Con sur le côté et il devient un contrôleur individuel que vous pouvez passer à un ami.

Fondamentalement, si vous débutez dans le jeu ou si vous recherchez quelque chose que toute votre famille peut apprécier, la Nintendo Switch OLED est un excellent choix. La batterie dure même un peu plus longtemps que la Nintendo Switch d’origine et le Steam Deck, ce qui en fait un excellent moyen de divertir les enfants lors de longs trajets ou de balades en voiture.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : personnalisation

Source : Vanne

Nintendo garde un contrôle très strict sur ses appareils et rend même difficile la personnalisation de votre écran d’accueil. Il existe plusieurs options de jailbreak, et les gens ont trouvé un moyen d’utiliser un navigateur Web caché sur le Switch, mais cela se fait à vos risques et périls. Vous pouvez également acheter des Joy-Cons dans une variété de couleurs si vous voulez que votre Switch soit plus unique. Pourtant, il faut plus de travail pour apporter des modifications à la Nintendo Switch.

Pendant ce temps, Steam Deck exécute un système d’exploitation Linux avec une couche de compatibilité Proton et sera donc théoriquement capable d’exécuter à peu près tout ce qui pourrait fonctionner sous Linux, c’est-à-dire tant que les utilisateurs ont le savoir-faire pour y arriver. Cela ouvre le Steam Deck à de nombreuses possibilités pour les utilisateurs férus de technologie qui peuvent personnaliser l’ordinateur de poche pour faire presque tout ce qu’un PC peut faire. Par exemple, vous pouvez théoriquement exécuter un navigateur Web sur un Steam Deck ou installer un logiciel compatible Linux.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : Accessoires

Source : Rebecca Spear / iMore

Théoriquement, le Steam Deck fonctionnera avec n’importe quel appareil Bluetooth compatible, y compris les souris, les claviers, les écouteurs filaires/sans fil, les bâtons de combat, etc. Cela signifie essentiellement que vous pouvez le transformer en à peu près n’importe quoi. Si vous achetez le dock séparé, cela vous donnera des ports et des options supplémentaires avec lesquels travailler. Il fonctionne également avec n’importe quel appareil alimenté par USB, ce qui ouvre encore plus de possibilités.

La Nintendo Switch, en revanche, est plus limitée. Il fonctionne avec une gamme d’accessoires spécialement conçus pour lui et dispose également du Bluetooth pour connecter des casques sans fil à votre Switch. Cependant, la plupart des jeux ne prennent pas en charge le chat vocal, donc le Bluetooth ne prend pas en charge les microphones. Vous pouvez également acheter d’autres adaptateurs pour créer d’autres contrôleurs ou périphériques qui fonctionnent avec le système. Par exemple, les contrôleurs Xbox ou PlayStation.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : abonnements et jeux

Source : iMore

Steam ne nécessite pas d’abonnement pour jouer à ses jeux. Vous n’achetez qu’une seule fois un jeu, puis vous y aurez accès dans votre bibliothèque quand vous le souhaitez. Si vous avez un jeu Steam multijoueur en ligne, vous aurez juste besoin d’être connecté à Internet pour y jouer. D’un autre côté, Nintendo suit une pratique courante sur les consoles qui vous oblige à acheter un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer à n’importe quoi en ligne. Cependant, une fois que vous aurez acheté un jeu physiquement ou dans le Nintendo eShop, vous pourrez y jouer localement quand vous le souhaitez. Il existe également le pack d’extension Nintendo Switch Online +, qui vous donne accès à une sélection de jeux N64 et Sega Genesis.

Il existe déjà des dizaines des meilleurs jeux Nintendo Switch qui sont devenus populaires sur les consoles Switch. Beaucoup de ces jeux sont exclusifs à la Switch, notamment Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Animal Crossing : New Horizons, Pokémon Sword and Shield, et bien d’autres. Nous savons que ces jeux fonctionnent bien sur Switch et ont été très populaires dans ce format.

Steam existe depuis 2003, ce qui signifie qu’il a accumulé peut-être des millions de gros titres au cours de cette période, notamment Control, Portal 2, Hades, What Remains of Edith Finch, etc. Cependant, nous ne savons pas dans quelle mesure le Steam Deck exécutera ces jeux. Cela pourrait être l’une des meilleures choses qui soient jamais arrivées au jeu, ou cela pourrait être un énorme swing et un échec. De plus, il n’y a pas de jeux exclusifs pour le Steam Deck.

Steam Deck vs Nintendo Switch OLED : Lequel devriez-vous acheter ?

Source : Nintendo

Étant donné que ces systèmes de jeu sont si différents, les comparer est une tâche difficile. Fondamentalement, si vous débutez dans le jeu, si vous souhaitez partager votre console avec d’autres ou si vous recherchez un système facile à utiliser, la Nintendo Switch OLED est le meilleur choix. Sans parler du fait qu’il coûte également moins cher que l’ordinateur de poche de Steam. Par rapport aux Switch et Switch Lite d’origine, il a amélioré la durée de vie de la batterie et possède ces Joy-Cons détachables pour un multijoueur facile où et quand vous le souhaitez. En plus de cela, la Nintendo Switch est déjà une console établie avec plusieurs exclusivités, vous savez donc que ce ne sera pas une mode passagère.

Si, toutefois, vous êtes déjà un joueur sur PC avec une grande bibliothèque de jeux Steam ou si vous voulez quelque chose avec des fréquences d’images rapides, un stockage plus important et une puissance de traitement, le Steam Deck sera l’accessoire idéal. Il vous permet de jouer à vos jeux Steam PC préférés sans être attaché à un bureau partout où vous avez accès à Internet. Comme il fonctionne sous Linux, il sera probablement également très personnalisable. Il est difficile de dire à quel point cet appareil fonctionnera bien puisqu’il ne sortira qu’en 2022, il pourrait donc s’agir de la prochaine meilleure chose ou d’un feu de paille.

