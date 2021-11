Nintendo Switch Online compte plus de 32 millions d’abonnés

Lors d’un récent briefing de direction, Nintendo a annoncé que le service d’abonnement en ligne qui permet aux joueurs de jouer avec des amis et d’accéder à des titres hérités sur le matériel Nintendo Switch – le Nintendo Switch Online au nom inventif – a dépassé les 32 millions d’abonnés.

Lors du briefing, la société a annoncé qu’elle prévoyait de « continuer à améliorer et à étendre à la fois Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Expansion Pack, en s’efforçant de fournir des services qui satisfont les clients ».

Cela fait suite à la révélation par Nintendo du pack d’extension Nintendo Switch Online + – un nouveau plan d’abonnement comprenant des jeux N64 et Genesis avec des contrôleurs en option. L’extension offre tous les avantages d’un abonnement Nintendo Switch Online (tels que le jeu en ligne, l’accès à la bibliothèque de jeux NES et Super NES, etc.), et permet aux membres de jouer à des titres sélectionnés comme Mario Kart 64 en ligne avec jusqu’à quatre joueurs pour la première fois.

Nintendo utilise également le niveau Expansion Pack de Nintendo Switch Online pour offrir du contenu bonus pour ses jeux, l’exemple le plus récent étant le DLC payant Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise. Cela coûterait autrement 22,49 £ / 24,99 € s’il était acheté séparément.

Le prix du niveau d’extension – qui s’élève à 34,99 £ / 39,99 € / 49,99 $ pour un abonnement individuel de 12 mois – a été critiqué pour être particulièrement cher – surtout lorsqu’il n’a pas les avantages d’autres services d’abonnement similaires comme PlayStation. Plus ou Xbox Live Gold.

Ces critiques tombent probablement dans des oreilles sourdes, cependant, étant donné que la société a attiré 32 millions d’abonnés – en hausse de 6 millions par rapport à la même période l’année dernière lorsque nous avons entendu pour la dernière fois une mise à jour sur les chiffres du studio.