Nintendo Switch Online + Expansion Pack est un nouveau plan d’abonnement pour les utilisateurs de Switch

Lors du Nintendo Direct de ce soir, un service supplémentaire a été annoncé pour Switch Online.

Baptisé Nintendo Switch Online + Expansion Pack, le nouveau plan d’abonnement arrive sur Nintendo Switch Online fin octobre avec les jeux classiques Nintendo 64 et SEGA Genesis.

En plus de tous les avantages d’un abonnement Nintendo Switch Online tels que le jeu en ligne, l’accès à la bibliothèque de jeux NES et Super NES, et plus encore, les membres peuvent jouer à des titres sélectionnés comme Mario Kart 64 en ligne avec jusqu’à quatre joueurs pour la première fois. .

La liste complète des jeux classiques lancés pour le service étendu, avec d’autres titres Nintendo 64 et SEGA Genesis à venir, est la suivante :

Lancement de la programmation

Super Mario 64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time Mario Kart 64 Star Fox 64 Sin and Punishment Dr. Mario 64 Mario Tennis 64 WinBack L’histoire de Yoshi

Jeux Nintendo 64 à venir

Banjo-Kazooie Pokémon Snap The Legend of Zelda: Majora’s Mask Kirby 64: The Crystal Shards Mario Golf Paper Mario F-Zero X

Lancement de la gamme de jeux SEGA Genesis

Sonic the Hedgehog 2 Streets of Rage 2 Ecco the Dolphin Castlevania: Bloodlines Contra: Hard Corps Machine à haricots moyens du Dr Robotnik Golden Axe Gunstar Heroes MUSHA Phantasy Star IV Ristar Shining Force Shinobi III: Le retour du maître ninja Strider

Les membres de Nintendo Switch Online pourront également pré-commander deux nouvelles manettes qui ressemblent aux manettes originales N64 et SEGA Genesis à une date ultérieure.

Ces manettes sans fil peuvent être utilisées pour jouer à ces jeux classiques sur Nintendo Switch Online. Les contrôleurs vous coûteront 49,99 $ chacun, ou votre équivalent régional.

Plus de détails sur le pack d’extension Nintendo Switch Online +, y compris la date de sortie et le prix, seront révélés à une date ultérieure.