Nintendo Switch Online obtient des jeux N64 classiques

Lors de la présentation Direct d’aujourd’hui, Nintendo a finalement confirmé ce que de nombreux observateurs soupçonnaient déjà : les jeux Nintendo 64 arriveront sur le service Nintendo Switch Online en octobre. Les jeux Sega Genesis rejoindront également le service en même temps dans un nouveau plan d’adhésion appelé “Pack d’extension”. De plus, certains des jeux N64 prendront en charge le multijoueur en ligne jusqu’à quatre joueurs.

Nintendo Switch Online (NSO) est le service d’abonnement premium pour les propriétaires de Nintendo Switch. Moins cher que les services d’abonnement similaires de Sony et Microsoft, NSO offre aux membres quelques avantages, notamment le multijoueur en ligne, le chat vocal, la possibilité de télécharger des données de sauvegarde sur le cloud de Nintendo et la possibilité de jouer à plus de 100 jeux NES et SNES classiques, comme la fonction de console virtuelle de plusieurs consoles Nintendo précédentes.

L’actualité d’aujourd’hui voit la bibliothèque de jeux classiques du service premium embrasser la Nintendo 64 et la Sega Genesis, des nouvelles qui devraient faire monter en flèche le cœur des enfants des années 90.

Nintendo appelle cet ajout à son service NSO un “Pack d’extension”. La société a déclaré qu’elle ferait partie d’un nouveau plan d’abonnement auquel les abonnés existants peuvent mettre à niveau lors de son lancement le mois prochain. Les détails sur la date de sortie exacte et le prix sont inconnus, mais Nintendo a déclaré que ces bits seraient divulgués à une date ultérieure.

Pendant ce temps, Nintendo a révélé que les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis se dirigeaient vers NSO. La liste contient les suspects habituels, notamment Contra Hard Corps, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Sonic 2 et Super Mario 64. Consultez ci-dessous la liste complète des jeux N64 et Genesis.

Hé, regardez, Star Fox 64 et, euh, WinBack arrivent sur Nintendo Switch Online.Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Et voici les jeux Genesis. Shinobi III est un banger, et Gunstar est l’un des GOAT. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Nintendo a également mentionné quelques jeux N64 supplémentaires qui arriveront sur NSO à l’avenir, notamment The Legend of Zelda: Majora’s Mask, F-Zero X, Mario Golf, Pokémon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards, Paper Mario et Banjo -Kazooie.

Parallèlement à l’extension de Nintendo Switch Online, la société a confirmé que les contrôleurs Bluetooth sans fil Nintendo 64 et Sega Genesis seront également disponibles à l’achat par les membres de NSO. Oui, cela signifie que le facteur de forme étrange à trois volets du N64 est de retour pour nous hanter de nos jours. Celui-ci et le pavé Sega Genesis à 3 boutons coûteront 50 $ US, bien qu’une date de sortie exacte n’ait pas encore été annoncée.

Doit-on vraiment encore tenir cette troisième étape ? Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Je préfère le six boutons, mais c’est quand même assez esthétique. Capture d’écran : Nintendo / Kotaku

Des rumeurs ont commencé à circuler plus tôt ce mois-ci selon lesquelles Nintendo introduirait “d’autres plates-formes rétro” sur Nintendo Switch Online. À peu près à la même époque, la société a déposé une demande de « contrôleur de jeu » auprès de la Federal Communications Commission, ce qui a amené de nombreuses personnes à soupçonner qu’une nouvelle manette de jeu était en préparation. Un contrôleur N64 était la théorie la plus répandue.

Bien que N64 n’ait pas été aussi populaire que ses prédécesseurs, il s’en est plutôt bien sorti, et une génération de joueurs des années 90 a de bons souvenirs de jouer à des succès comme Mario Kart 64, Mario Party et Pokémon Snap sur des contrôleurs transparents de couleur bonbon. C’est aussi le berceau de classiques de tous les temps comme Super Mario 64 et The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Maintenant, vous pourrez jouer à un tas de ceux-ci sur votre Switch. Sans hacker, même.

Au-delà de son étreinte de cartouches – qui semblait démodée même à l’époque – le N64 était connu pour son contrôleur à trois volets extrêmement inhabituel, qui était le premier de son époque à comporter un joystick analogique. Cela était censé s’adapter à l’accent mis sur le gameplay 3D, permettant à Mario et à d’autres personnages de se faufiler, de marcher et de courir à travers des mondes polygonaux de manière intuitive. C’était aussi bon pour ouvrir des bières.

Lire la suite: La Nintendo 64 a maintenant 25 ans

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Nintendo revient à la Nintendo 64. En 2006, la fonction originale de la console virtuelle de la Wii a été lancée avec Super Mario 64, bientôt suivie par Mario Kart 64, Ocarina of Time et Star Fox. 64. Mais au cours de sa durée de vie, la Wii n’a fini par obtenir que 21 versions de console virtuelle N64, donc Nintendo a beaucoup de place pour faire mieux avec sa nouvelle offre Nintendo Switch Online N64. Entre les jeux de lancement et les futurs confirmés, c’est jusqu’à 15 à ce jour.

En tout cas, joyeux 25e anniversaire, Nintendo 64. Tu étais un drôle de personnage.