Nintendo Switch Online + Pack d’extension : les jeux N64 et Genesis que nous voulons voir

Le service d’abonnement Nintendo Switch Online obtient un nouveau niveau, baptisé Nintendo Switch Online + Expansion Pack, et il comprend l’accès à une sélection importante de jeux Nintendo 64 et Sega Genesis. Vraisemblablement, comme les offres NES et SNES sur NSO, davantage de jeux seront déployés au fil du temps, et il y a plusieurs omissions notables de ce lot initial que nous souhaitons voir inclus dans une future mise à jour. Ci-dessous, nous avons sélectionné certains de nos jeux Nintendo 64 et Genesis manquants préférés, y compris ceux qui semblent être des ajouts infaillibles et quelques-uns que nous attendrons probablement pour toujours de voir sur le service.

Diddy Kong Racing (Nintendo 64)

Depuis qu’elle a effectivement lancé le genre au début des années 90, la série Mario Kart a été le roi des coureurs de karting. En fait, certains diront qu’aucun autre pilote de karting ne peut se comparer à Mario Kart. Mais ces gens ont tort, car la course de Diddy Kong l’a en fait dépassée – du moins par rapport au Mario Kart 64 de la Nintendo 64. Avec une disposition plus ouverte, une prise en charge des karts, des aéroglisseurs et des avions, et même une histoire à terminer quand ce n’est pas le cas. course contre des amis, Diddy Kong Racing était une offre plus complète et variée que Mario Kart 64. L’acquisition du développeur Rare par Microsoft a probablement tué toute chance d’un autre jeu – bien que vous puissiez jouer à une version DS – mais c’est un ajout indispensable à la gamme Nintendo Switch Online. — Gabe Gurwin, rédacteur en chef du référencement

WWF sans pitié (N64)

Pour mon argent, il n’y avait pas de meilleure époque pour les jeux de catch que les jours N64, et le meilleur de ces jeux était WWF No Mercy. Il s’est étendu sur les bases établies par rapport aux précédents jeux bien-aimés comme WCW/NWO Revenge et Wrestlemania 2000. Avec une création de personnage plus étendue, un mode de championnat solo avec des scénarios de branchement, une énorme liste de types de matchs et de lutteurs, et des matchs qui pouvait se dérouler dans les coulisses, No Mercy regorgeait de variété, ce qui en faisait un jeu de rêve pour les fans de catch.

Malheureusement, étant donné les problèmes de droits avec un jeu sous licence comme celui-ci – seul le nom du WWF peut poser des problèmes – une réédition sur Switch Online (ou ailleurs) semble hautement improbable. Mais cela ne m’empêchera pas de rêver d’avoir accès au jeu de catch par excellence de mon enfance sur une console moderne. — Chris Pereira, rédacteur en chef

Sombre parfait (Nintendo 64)

Ce que GoldenEye a commencé sur le N64 – la création d’un excellent jeu de tir à la première personne multijoueur sur consoles – Perfect Dark a fonctionné avec. La suite de GoldenEye regorgeait de bonnes idées qui ont fait avancer le genre FPS au cours de ses premières années sur console. De superbes cartes fascinantes comme un parking à plusieurs étages, des armes bizarres comme le Farsight et le Laptop Gun, la possibilité d’affronter des bots dans des matchs multijoueurs – tout cela a élargi l’expérience de tir N64 de manière phénoménale pour créer une coopérative de canapé expérience au-delà des goûts de n’importe quoi d’autre. À l’époque, Perfect Dark était vraiment une nouvelle étape dans l’évolution du jeu de tir sur console, même s’il était freiné par l’absence d’un deuxième stick analogique sur le contrôleur du N64. — Phil Hornshaw, scénariste principal

il d’or (N64)

Ma famille ne possédait aucune console de jeu quand j’étais enfant, mais chaque été, mes parents louaient une Nintendo 64 au magasin de vidéos local et quelques jeux pour moi et mes frères et sœurs pendant une semaine. Le GoldenEye de 1997 a toujours été l’un des jeux que nous avons loués. Je n’avais aucune connaissance du film sur lequel il était basé, mais j’ai énormément apprécié le jeu. Je me souviens très bien du jeu et j’ai beaucoup de bons souvenirs d’après-midi à jouer en mode multijoueur avec des gifles uniquement ou en mode Big Head. La campagne tient également une place spéciale dans ma mémoire avec ses missions à indice d’octane élevé (qui pourrait oublier cette séquence de train !) Alors que j’attends avec impatience le nouveau jeu James Bond du développeur Hitman IO, le titre N64 de Rare en 1997 occupera toujours une place spéciale dans mon cœur. — Eddie Makuch, rédacteur II

La vengeance WCW/NWO (Nintendo 64)

WCW/NWO Revenge n’était pas le premier jeu de catch de THQ sur N64, mais c’est celui qui a popularisé les jeux de catch pour une nouvelle génération. Le troisième jeu de la série, après WCW contre The World (une version localisée de la Virtual Pro Wrestling japonaise) et WCW contre NWO, WCW/NWO Revenge de 1998 a capitalisé sur l’apogée de la popularité de la WCW, juste avant sa chute.

Ce qui distingue le jeu de ses prédécesseurs, c’est qu’il reflète la grande liste de la WCW. Vous pouvez jouer en tant que lutteurs du NWO White et du NWO Red ou incarner quelqu’un de Raven’s Flock. Il y avait aussi des piliers de la WCW et une section dédiée à la division cruiserweight de la WCW, composée de luchadores, de lutteurs japonais et d’autres. Il y avait aussi de faux personnages préférés des fans comme le tout-puissant AKI Man. Il n’y avait pas beaucoup de modes par rapport à ce que nous voyons dans les jeux de lutte aujourd’hui, mais vous pourriez vous frayer un chemin jusqu’à l’échelle pour l’un des championnats WCW. Étant donné que la WWE détient tous les droits sur la WCW, les chances que ce jeu arrive sur Nintendo Switch Online sont exceptionnellement minces. Cependant, je ne cesserai jamais de rêver du jour où nous pourrons tous y jouer sur Switch. — Mat Elfring, éditeur de divertissement

Le monde n’est pas suffisant

Bien qu’il ne soit pas aussi apprécié que GoldenEye – et à juste titre – Le monde ne suffit pas est néanmoins un autre exemple d’un jeu N64 Bond qui fait un excellent travail pour capturer l’essence du film qu’il adaptait. Son mode multijoueur n’offre pas le même gameplay finement réglé que GoldenEye, mais sa campagne solo regorgeait de variété, vous offrant une tonne de gadgets et d’objectifs à compléter qui ont permis de distinguer TWINE comme étant plus qu’un simple jeu de tir à la première personne standard.

Il y a même eu des moments d’arrêt où vous ne vous frayez pas un chemin à travers tout à l’écran, comme un premier segment où vous naviguez paisiblement dans une banque et utilisez le système d’inventaire pour présenter le bon article pour accéder aux bureaux. Vous finissez par vous frayer un chemin hors de ce bureau (au lieu d’attacher un fil à un homme inconscient et de sauter par la fenêtre), mais cela montre toujours comment TWINE a tenté de livrer un jeu de Bond qui ne se limitait pas à tirer. Les problèmes de droits rendent cela difficile, mais ce serait toujours un ajout bienvenu à Switch Online. — Chris Pereira

Flash-back (Sega Genesis)

Flashback est l’un des jeux qui me vient toujours à l’esprit quand je pense aux jeux formateurs qui ont déclenché mon émerveillement à propos du médium. Une étrange histoire de style They Live sur la découverte d’un complot secret d’extraterrestres cachés, le jeu avait un style artistique magnifique et une excellente animation, et se déroulait dans une vision fascinante du futur. Ce n’était pas vraiment facile à jouer, mais Flashback a créé un sens incroyable de l’histoire et du lieu alors que vous essayiez d’aider le protagoniste Conrad à découvrir son identité perdue et à empêcher un groupe d’extraterrestres cachés d’assassiner le président de l’espace (ou quoi que ce soit – je n’ai jamais fini celui-ci non plus). Le jeu a fait l’objet d’un remake il y a quelques années sur du matériel plus moderne, mais comme les anciennes aventures pointer-cliquer sur PC et son prédécesseur Another World, ce sont les illustrations originales et l’approche minimaliste qui rendent le jeu attachant même maintenant. — Phil Hornshaw

Super Smash Bros. (Nintendo 64)

Bien que la franchise Smash Bros. ait traversé une tonne d’itérations et aspiré de nombreux personnages en cours de route, il y a juste quelque chose d’étrangement magique dans la première itération de la formule. Smash Bros. était un incontournable de ma routine après l’école avec des amis en 1999, et nous avons passé des centaines d’heures à devenir incroyablement bon marché avec Fox ou à trouver l’endroit idéal pour faire tomber les gens dans l’oubli avec Kirby. L’approche plus simple de Smash vue dans son itération originale est un contraste fascinant avec l’endroit où la série a atterri sur le Switch, et malgré des améliorations et une complexité supplémentaire, elle tient toujours aujourd’hui la place d’un jeu de combat génial et rejouable à l’infini. Cela vaut la peine d’être inclus, ne serait-ce que pour donner aux fans actuels de Smash un aperçu de l’histoire du jeu, mais il y a peu de meilleures expériences sur la N64 qui résistent mieux. — Phil Hornshaw

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Genesis)

En repensant aux débuts des jeux vidéo Teenage Mutant Ninja Turtles, tout le monde mentionne inévitablement Turtles in Time, et à juste titre – c’est l’un des meilleurs jeux de beat-’em-up jamais créés. Mais ce classique de la SNES et de l’arcade avait également un pendant sur Genesis appelé Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist, et il présentait un gameplay presque identique. Combattant seul ou avec des amis comme les célèbres Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raphael, les vagues de sbires de Shredder ne sont pas à la hauteur de vos compétences en écrasement de boutons dans ce jeu, et son système de contrôle simple en ferait un excellent choix pour les ordinateurs de poche et les ordinateurs de poche. jouer. Avec seulement quelques boutons dont vous devez vous soucier, vous pouvez manger une tranche de pizza au beurre de cacahuète et au poulet Buffalo avec une main pendant que vous jouez avec l’autre. – Gabe Gurwin

Spider-Man et Venom : Maximum Carnage (Sega Genesis)

Parmi les premiers jeux qui ont vraiment capturé la sensation de Spider-Man, il y avait Maximum Carnage. Le bagarreur à défilement horizontal vous a donné un accès complet aux capacités du Wall-Crawler dans un monde délicieusement comique, avec un bonus supplémentaire – vous pouvez également jouer en tant que Venom, avec toutes sortes de mouvements gluants avec lesquels battre les voyous dans La ville de New York. Le jeu a fait un excellent travail en mélangeant son gameplay avec des cinématiques de panneaux de bandes dessinées, racontant l’histoire de Spidey et Venom faisant équipe avec une foule d’autres héros pour essayer d’arrêter le règne de terreur de Carnage, mais ce qui m’a toujours attiré, c’est à quel point le jeu était adulte. . Cela a rendu Carnage vraiment effrayant et homicide, tout en capturant à la fois l’étrangeté de Venom et l’humour de Spidey – et en décrivant également une lutte personnelle alors que New York sombrait dans le chaos. C’était dur comme des clous et je ne l’ai jamais terminé, mais Maximum Carnage occupe toujours une place dans mon cerveau comme l’un de mes jeux de super-héros préférés. — Phil Hornshaw

Escadron Rogue (Nintendo 64)

En l’occurrence, la N64 avait quelques jeux Star Wars notables, dont le phénoménal Episode 1 Racer et le moins génial mais toujours captivant Shadows of the Empire. Mais rien n’a vraiment capturé que Star Wars ressemble à Rogue Squadron. C’était un jeu qui vous mettait dans le cockpit d’un certain nombre de navires emblématiques de Star Wars et vous emmenait sur une multitude de planètes différentes, remplissant un jeu de missions formidables et de combats aériens difficiles. C’était un autre jeu N64 qui donnait l’impression d’élever ce que les jeux sur console pourraient être avec un gameplay serré qui capturait le sentiment de certains des moments les plus incroyables de la trilogie Star Wars. En tant que grand fan de Star Wars, Rogue Squadron était un grand favori, fixant la barre des titres Star Wars pour les années à venir. — Phil Hornshaw