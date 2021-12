Nintendo Switch Online touché par des pannes de service Web Amazon

Image : Nintendo

Le service en ligne de Nintendo pour le Switch connaît actuellement des pannes de connexion – empêchant les joueurs de jouer en ligne, d’accéder à l’eShop pour effectuer des achats, et affecte également divers autres services Nintendo.

Nintendo a publié un avis sur son site officiel et via Twitter :

« Actuellement, il y a un problème avec tous les services réseau Nintendo Switch. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais veuillez patienter un peu jusqu’à la restauration. »

Plusieurs heures plus tard, il a fourni la mise à jour suivante :

« Nous nous excusons pour l’impossibilité continue d’utiliser des services réseau tels que Nintendo Switch. Nous travaillons toujours sur les travaux de restauration. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, mais merci de votre patience. »

Tout est lié aux pannes actuelles d’Amazon Web Service. Le dataminer de Nintendo et l’utilisateur de Twitter OatmealDome partagent un peu plus d’informations :

[Server Outage] Nintendo utilise Amazon Web Services pour héberger Nintendo Switch Online, ils sont donc affectés par la panne d’AWS dans la région de l’est des États-Unis (us-east-1). Le problème persiste depuis environ 2 heures maintenant, mais Amazon dit qu’il y a « quelques signes [of] récupération ». https://t.co/IWqDbwkp5v – SantamealDome 🎁 (@OatmealDome) 7 décembre 2021

Nintendo n’est pas seul non plus – la panne affectant de nombreuses autres sociétés et services de jeux en ligne :

C’est fou de voir les principales choses qu’Amazon Web Services « AWS » a supprimées en 1 panne. 😳😬 pic.twitter.com/cdQzNXkS59—Tristin Chambers | TaZe (@TaZeTheGod) 7 décembre 2021

