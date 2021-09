Nintendo Switch pourrait obtenir un nouveau contrôleur, la rumeur N64

J’espère que quel que soit le nouveau contrôleur, il ne souffrira pas de ces problèmes de dérive embêtants.Photo: Nintendo

Si vous avez été sur Twitter ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué que les gens tournent leurs engrenages en contemplant la nature d’une mystérieuse application de «contrôleur de jeu» que Nintendo vient de déposer auprès de la Federal Communications Commission. La plupart semblent penser que cela est lié à une rumeur d’extension à venir du service d’abonnement Nintendo Switch Online.

Commençons par le commencement. Plus tôt ce mois-ci, l’initié et leaker de Nintendo Nate the Hate a déclenché des rumeurs selon lesquelles les jeux Game Boy et Game Boy Color arriveraient sur le service Nintendo Switch Online. Eurogamer a ensuite corroboré cette spéculation, affirmant que d’autres “plates-formes rétro” se dirigeaient également vers NSO. Cela a incité les gens à supposer que les jeux Game Boy Advance sont également dans les cartes.

Mais cette semaine, Nate the Hate a de nouveau suggéré que non seulement les jeux Game Boy et Game Boy Color rejoignent définitivement le service d’abonnement de Nintendo, mais que les jeux Nintendo 64 seraient également en train de faire leur chemin vers NSO. Et plus tard le 16, l’utilisateur de Twitter SamusHunter2 a remarqué que Nintendo venait de déposer une sorte de demande liée au “contrôleur de jeu” auprès de la FCC.

La description ne mentionne pas explicitement la Nintendo Switch, mais les numéros de modèle des périphériques de la console partagent tous le préfixe «HAC», qui est également présent dans le nouveau dossier. Malheureusement, toutes les parties du dossier FCC qui révéleraient les spécificités du produit sont masquées. Et bien qu’il n’y ait rien de particulièrement spectaculaire à tirer de la poignée de fichiers PDF actuellement lisibles, cela n’a pas empêché les fans inconditionnels de Nintendo de se déchaîner avec des prédictions sur ce que pourrait être ce contrôleur apparent.

G/O Media peut toucher une commission

Associez les nombreuses spéculations au fait que quelques anniversaires pour les produits Nintendo approchent – ​​le journaliste Axios (et précédent Kotaku EIC) Stephen Totillo a noté que le troisième anniversaire de NSO tombe le 18 septembre, tandis que le N64 célèbre son 25e anniversaire le 29 septembre. – et vous pouvez en quelque sorte commencer à comprendre pourquoi les gens s’attendent à des nouvelles de NSO liées au rétro. Pour sa part, l’éditeur fondateur de LootPots, Jack Parsons, semble assez sûr que le nouveau matériel mentionné dans le dossier est « très probablement » lié à une nouvelle offre NSO. Nate the Hate pense également qu’une hausse des prix du service d’abonnement est également imminente, pour coïncider avec le service élargissant ses offres de contenu.

Alors, où nous mènent toutes ces spéculations ? Si les rumeurs de la Nintendo 64-on-NSO se confirment, il est facile d’imaginer que la « manette de jeu » désormais déposée auprès de la FCC est en fait une réplique de la manette N64 à utiliser avec la Switch. Toutes spéculations, bien sûr. Ce pourrait être juste un autre Joy-Con. Dans tous les cas, il semble y avoir un appel fervent pour un Nintendo Direct en septembre ou en octobre, ce qui est généralement le moment où Nintendo en organise un. Compte tenu des multiples anniversaires qui convergent, peut-être que Nintendo fera plaisir à ses fans et renversera enfin du thé.