Nintendo Switch pourrait obtenir une baisse de prix de 50 $ et des “fuites” pour le prochain Nintendo Direct

Bonjour à tous et bienvenue dans le récapitulatif hebdomadaire de Nintendo. Nous avons eu des nouvelles passionnantes cette semaine concernant une éventuelle baisse du prix de la Nintendo Switch qui pourrait faire en sorte que la Switch originale ne se vende que 250 $. De plus, un leaker autoproclamé a tweeté sur ce qu’il s’attend à voir dans le prochain Nintendo Direct. Il y a également eu un développement avec la plainte pour fraude contre Wata Games et Heritage Auctions, qui sont accusés de majorer les coûts des jeux vidéo rétro juste pour remplir les poches des personnes impliquées. Dans d’autres nouvelles, le dernier remaster de Sonic a été publié, mais avec un début difficile, les gens demandent des remboursements.

Le prix du switch pourrait baisser la semaine prochaine

Source : iMore

Jeudi, l’utilisateur de Twitter @nintendalerts, connu pour avoir relayé des informations fiables dans le passé, a déclaré que le prix de la Nintendo Switch originale sortie en 2017 serait réduit à 270 euros lundi prochain ou peu de temps après. Cela équivaut à environ 250 USD, soit une réduction de 50 USD par rapport au PDSF d’origine. Donc, si vous envisagez d’acheter un Switch ce week-end, vous voudrez peut-être attendre quelques jours au cas où.

Bon par contre, ce n’est pas une rumeur mais une réalité future, je dis ça car j’ai vu pas mal de gens me reprendre en parlant de rumeur ! Du coup petite piqûre de rappel. ➡️ https://t.co/BM4iQ6vOyV https://t.co/XbTZSBIfhM – Nintend’Alerts (@nintendalerts) 10 septembre 2021

Maintenant, bien sûr, la question est de savoir si cela se produira réellement ? C’est possible. La première Nintendo Switch est obsolète maintenant que nous avons la Switch V2 avec une autonomie plus longue et le prochain modèle Switch OLED qui sortira en octobre. Bien que je puisse voir Nintendo éviter cela afin de ne pas cannibaliser les ventes de ce modèle OLED. Pourtant, faciliter l’achat de la Switch attire davantage de personnes dans l’écosystème Nintendo et leur permet ainsi de vendre plus de jeux Switch, et cela seul me fait penser que Nintendo pourrait en fait réduire le prix très bientôt.

La chose à garder à l’esprit est que depuis que la Nintendo Switch a été une console si populaire pendant la pandémie, elle a constamment été vendue chez divers détaillants. Cela signifie que les détaillants ont principalement réapprovisionné leur inventaire avec le nouveau modèle Switch V2 et que le Switch original sera donc plus difficile à trouver.

Le co-fondateur de Wata Games vend ses propres jeux rétro sur eBay

Source : iMore

Il y a quelques semaines, j’ai parlé d’une situation potentiellement louche entre Heritage Auctions et Wata Games, qui ont tous deux été accusés par YouTuber, Karl Jobst dans une vidéo bien documentée, d’augmenter les coûts du marché des jeux rétro pour leur propre profit. Cette attention est apparue après qu’un Super Mario 64 non ouvert a été vendu pour 2 millions de dollars il y a quelques semaines. Il y a eu depuis un développement sans surprise dans l’accusation.

L’un des co-fondateurs de Wata Games a vendu des jeux rétro classés par sa société en tant que jeu parallèle sur eBay.

VGC a rapporté cette semaine que Mark Haspel, l’un des co-fondateurs de Wata Games, vendait des jeux rétro notés par sa société en tant que concert parallèle sur eBay. Cela a été découvert lorsque le journaliste Seth Abramson a remarqué que quelques jeux qu’il avait achetés au cours de l’été provenaient tous du même vendeur, Haspel, et que le vendeur avait inclus son nom et son e-mail. Lors de la dernière vérification d’Abramson, Haspel “vendait 74 jeux Atari 2600 classés Wata pour une valeur totale de 46 405 $”.

C’est beaucoup d’argent potentiel et c’est certainement une pratique louche. Si vous êtes en mesure de faire un profit sur les jeux que vous êtes en charge de noter, vous voudrez bien sûr les noter plus haut que vous ne le feriez autrement. Maintenant, Wata a une politique qui interdit aux employés de vendre leurs propres jeux évalués, mais apparemment Haspel a eu l’impression qu’il était au-dessus des règles de sa propre entreprise. Cela vous fait douter de l’achat de jeux rétro sur le marché en ce moment, d’autant plus que le prix de beaucoup d’entre eux a augmenté ces derniers mois.

Sonic Colors : les voyages ultimes sur les pépins

Source : iMore

Nintendo est conscient des problèmes et rembourse les commandes numériques de l’eShop.

Les choses ne se sont pas très bien passées pour le célèbre hérisson ces dernières années et cette malchance s’est poursuivie avec le récent lancement de Sonic Colors: Ultimate mardi. Il s’agit d’un remasterisation d’un jeu Wii classique, mais plusieurs personnes ont signalé d’horribles problèmes, notamment des problèmes qui gèlent le jeu, font que les lumières clignotantes obscurcissent les parcours ou un problème qui entraîne même un écran mort. Nintendo est conscient des problèmes et rembourse les commandes numériques de l’eShop. Pendant ce temps, Blind Squirrell Games, les développeurs derrière le port, ont déclaré qu’ils “écoutaient et préparaient un correctif à publier dès que possible”.

C’est agréable de voir une entreprise répondre si rapidement à ces problèmes, mais cela me rappelle une fois de plus Baldo The Guardian Owls. Avec autant de jeux glitch débarqués récemment sur l’eShop, cela fait vraiment baisser la crédibilité de la plate-forme d’achat numérique de Nintendo. La société de jeux japonaise devrait vraiment resserrer les réglementations afin que les joueurs n’aient pas à faire l’expérience de jeux incomplets ou buggés comme celui-ci.

“Leaks” pour le futur Nintendo Direct

Si vous avez récemment regardé en ligne, vous aurez vu que la communauté Nintendo est en effervescence à propos d’un potentiel Nintendo Direct dans un avenir proche. Maintenant, il n’y a absolument aucune preuve concrète que tout cela soit réel, mais l’autoproclamé “Initié de Nintendo Leak” @SamusHunter2 sur Twitter a publié un fil détaillant les fuites supposées pour ledit événement.

Et voici quelques réponses aux nombreuses questions que vous m’avez posées il y a quelques jours. Vous avez été vraiment nombreux, j’ai donc sélectionné 10 sujets qui couvrent le plus de demandes et que je trouve les plus intéressants à aborder

J’espère que vous avez lu quelques choses qui vous plaisent 🥰#AskSamus — Chasseur de Samus | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) 4 septembre 2021

Ils sont les suivants :

Compte tenu de tous les potins entourant ces jeux au cours des derniers mois, un prochain Nintendo Direct pourrait très probablement aborder toutes ces choses. Après tout, nous avons découvert Xenoblade Chronicles 3 il y a quelques semaines à peine grâce à une comédienne de doublage, Jenna Coleman. De plus, Nintendo Life et Eurogamer ont confirmé auprès de leurs sources que les jeux GB et GBC arrivaient sur NSO. Nintendo a déclaré qu’il travaillerait sur les mises à jour d’ACNH et bien sûr, nous attendons évidemment le tout dernier combattant DLC pour Smash. Sans oublier que Nintendo propose généralement un Direct en septembre ou octobre. Avec un peu de chance, nous l’apprendrons bientôt.

Passe un bon weekend

Cela conclut la discussion Nintendo de cette semaine. Septembre est un mois relativement lent en ce qui concerne les jeux Nintendo, mais il y aura beaucoup de sorties à partir du mois prochain. Quels jeux attendez-vous le plus ce week-end ? Y a-t-il des jeux auxquels vous êtes impatient de jouer ? Parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous.

Jusqu’à la prochaine fois.

– Rebecca Spear

