Nintendo Switch Pro 399 € de vente au détail repéré, le lancement semble imminent

La Nintendo Switch Pro arrive à chaud. Un rapport récent a suggéré qu’il pourrait être dévoilé avant la conférence sur les jeux E3. Désormais, deux nouvelles fuites laissent présager un lancement imminent de la console.

La première fuite provient d’une liste de vente au détail pour la Nintendo Switch Pro. Repéré par Nintend’Alerts (via VGC), le détaillant français d’électronique Boulanger a apparemment mis en vente la nouvelle machine pour 399 € (~ 486 $). Nous avons vérifié et n’avons pas pu trouver ladite liste en direct sur le site Web, mais les fuiteurs ont publié une capture d’écran des informations qu’ils ont extraites de la base de données du détaillant.

Infos Nintend’Alerts ! La console #NintendoSwitchPro listée dans la base de données Boulanger au prix de 399€ ! Pas encore visible sur le site ! pic.twitter.com/2ll7tyumrg – Nintend’Alerts (@nintendalerts) 2 juin 2021

Bloomberg a précédemment signalé que le nouveau commutateur OLED pourrait coûter plus de 299 $, ce qui correspond au coût du commutateur d’origine lors de son lancement. Les analystes pensent que Nintendo pourrait générer une forte demande pour la console, même à 399 $. Cependant, si la liste des détaillants européens est exacte, nous pourrions voir une console encore plus chère. Alternativement, Nintendo pourrait s’en tenir au chiffre de 399 à la fois en Europe et aux États-Unis.

Pendant ce temps, les gens de CentroLeaks affirment avoir vérifié une capture d’écran du système interne d’un grand détaillant qui montre qu’une nouvelle liste liée au matériel Switch sera mise en ligne le 4 juin. Nintendo a prévu un événement E3 pour le 15 juin, mais ce n’est pas le cas. Il semble que le nouveau matériel y fera ses débuts. Au lieu de cela, de nouveaux jeux Switch devraient être présentés lors de l’événement.

Bien sûr, rien ne suggère que la liste de vente au détail ou la fuite de sortie du 4 juin sont exactes ou même réelles. Cependant, ils semblent être conformes à ce que nous avons entendu à propos de la console jusqu’à présent.

