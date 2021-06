Nintendo Switch Pro : ce que l’on sait jusqu’à présent (1er juin)

C. Scott Brown / Autorité Android

Cela peut être difficile à comprendre, mais la Nintendo Switch a plus de quatre ans. Même lors de son lancement, la console de jeu hybride n’était pas une centrale électrique. Depuis lors, il y a eu des tonnes de rumeurs selon lesquelles une version améliorée de l’appareil pourrait être en route, provisoirement connue sous le nom de Nintendo Switch Pro.

Pour être franc, la plupart de ces rumeurs ont commencé il y a des années sans preuves tangibles. En 2021, cependant, les rumeurs se sont considérablement intensifiées à un point où nous sommes convaincus qu’un Switch amélioré débarque cette année.

Ci-dessous, vous trouverez tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la soi-disant Nintendo Switch Pro. N’oubliez pas de mettre cette page dans vos favoris afin de rester au courant des dernières rumeurs !

Nom et date de sortie

Nintendo est l’une des sociétés technologiques les plus secrètes. En tant que tel, il n’y a aucune preuve tangible qu’un Switch mis à niveau est même en route, sans parler du nom de cette console.

Cependant, nous avons vu des éléments de preuve suggérant que l’appareil pourrait être connu sous le nom de Nintendo Switch Pro. Une récente liste errante sur la version mexicaine d’Amazon confirme cette affirmation. Fait intéressant, cette liste l’appelle spécifiquement le “New Nintendo Switch Pro”. Cela correspond à la version améliorée de la Nintendo 3DS, qui a atterri sous le nom de New Nintendo 3DS. Il est possible que l’entreprise transfère cette stratégie de nommage à la gamme Switch.

Pour l’instant, nous nous en tenons au nom «Pro» jusqu’à ce que nous entendions des preuves du contraire. En passant, nous sommes presque certains que ce ne sera pas un “Nintendo Switch 2”. Ce serait une version améliorée de la console existante, pas une nouvelle console en soi.

En ce qui concerne la date de sortie, les rumeurs suggèrent qu’il arriverait dans les magasins en septembre ou octobre – juste à temps pour les acheteurs de vacances. Cependant, il est probable que Nintendo annonce l’appareil bien plus tôt, peut-être vers l’E3 en juin 2021. Si cela finit par être vrai, nous n’aurons pas longtemps à attendre pour tout savoir sur ce nouveau produit passionnant !

Nintendo Switch Pro : Conception

Puisqu’il ne s’agit pas d’une Nintendo Switch 2, nous ne nous attendons pas à ce que le design de l’appareil s’écarte trop de ce que nous avons déjà vu avec la Switch vanille et la Switch Lite. Vous pouvez vous attendre à ce que la console soit un écran de la taille d’une tablette avec des Joy-Con amovibles attachés de chaque côté. Il devrait également avoir un dock pour connecter la console à votre téléviseur.

Cela étant dit, nous nous attendons à de nombreuses améliorations. Par exemple, l’affichage doit être OLED au lieu de l’écran LCD actuel. Cela permettrait une meilleure autonomie de la batterie ainsi que des noirs plus profonds et un meilleur contraste des couleurs.

Si l’appareil atterrit vraiment en tant que Nintendo Switch Pro, il ne serait pas déraisonnable de s’attendre à des mises à niveau des Joy-Con eux-mêmes. Il pourrait y avoir de meilleurs matériaux de construction, des sticks analogiques plus grands ou même des boutons supplémentaires. Cependant, ce ne sont que des spéculations à ce stade.

Au début, il y avait des rumeurs selon lesquelles le Switch Pro pourrait être une console TV uniquement. Cela aurait un certain sens étant donné que le Switch Lite est uniquement portable et que le Switch vanilla peut être échangé d’avant en arrière. Cependant, nous n’avons vu aucune preuve tangible pour étayer cette rumeur pour le moment, et nous supposons qu’elle est incorrecte jusqu’à ce que nous entendions le contraire.

Quoi qu’il en soit, nous nous attendons à ce que les véritables mises à niveau de ce produit soient sous le capot. Voir la section suivante pour en savoir plus à ce sujet !

Spécifications et fonctionnalités

La seule chose que nous entendons sans cesse, c’est que la Nintendo Switch Pro pourrait prendre en charge la 4K en mode ancré. Ce serait une belle mise à niveau par rapport au commutateur actuel, qui est verrouillé à 1080p. Nous ne savons pas si l’écran prendrait en charge 1080p en mode portable ou resterait avec la résolution 720p des modèles actuels.

Comment Nintendo y parviendrait-il avec un si petit facteur de forme ? Eh bien, nous ne nous attendons pas à un processeur mis à niveau, pour un. Au lieu de cela, Nintendo pourrait simplement overclocker le processeur actuel, qui est un Nvidia Tegra X1 Plus personnalisé. Si vous combiniez cet overclocking avec l’upscaling AI, il serait tout à fait possible d’obtenir une sortie 4K. Cependant, ce ne serait pas le vrai 4K que nous avons vu avec des consoles autonomes telles que la Sony PlayStation 5. Au lieu de cela, ce serait similaire à ce que nous avons vu avec la PlayStation 4 Pro, qui a utilisé la mise à l’échelle pour amener sa résolution native de 1440p à 4K pour les téléviseurs pris en charge.

Nous nous attendons à ce que le Switch Pro prenne en charge le 4K, mais ce ne sera probablement pas le « vrai » 4K.

Des mises à niveau plus simples pourraient également être proposées. D’une part, la Nintendo Switch n’est livrée qu’avec 32 Go de stockage interne, ce qui est une quantité dérisoire. La Nintendo Switch Pro pourrait doubler cela à 64 Go ou, encore mieux, le quadrupler à 128 Go.

L’essentiel ici est que les rumeurs soutiennent l’idée que le Switch Pro pourrait être plus rapide et produire des images de meilleure qualité. Il est très possible qu’il ait également plus de stockage et peut-être même une durée de vie de la batterie plus longue.

Nintendo Switch Pro : Prix et disponibilité

À un prix catalogue de 299 $, la Nintendo Switch est une bonne affaire par rapport aux autres consoles de salon. Le Switch Lite à 199 $ est encore plus convivial pour les portefeuilles. Invariablement, cependant, une Nintendo Switch Pro devrait être plus chère que la Switch vanille.

Jusqu’à présent, des rumeurs suggèrent que Nintendo pourrait demander 399 $ pour un Switch mis à niveau. C’est toujours des centaines de dollars moins cher que les récentes consoles de salon de Sony et de Microsoft – même si ces consoles dépassent de loin même un commutateur de niveau professionnel.

Gardez à l’esprit que le Switch vanille est toujours si difficile à acheter qu’il peut facilement se vendre pour 399 $. Nintendo pourrait probablement s’en tirer en fixant le prix catalogue d’un modèle Pro beaucoup plus haut, mais nous doutons que la société le fasse. Notre argent est sur 399 $.

La disponibilité de la console est le véritable joker. Avec la pénurie mondiale actuelle de puces toujours en plein essor – à tel point qu’il est même difficile d’obtenir un Switch de quatre ans – nous pouvons nous attendre à de fortes pénuries de Switch Pro. Il est très probable que cela finisse par être le cadeau incontournable pour la saison des vacances, avec des files d’attente autour du pâté de maisons pour essayer d’en attraper un.

C’est tout ce que nous avons jusqu’à présent sur la Nintendo Switch Pro ! N’oubliez pas de mettre cette page dans vos favoris car nous la mettrons à jour au fur et à mesure que de nouvelles rumeurs arriveront.