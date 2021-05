Nintendo Switch Pro pourrait être dévoilé le mois prochain – .

Nintendo dissipe les rumeurs selon lesquelles il développait secrètement une console Switch Pro depuis des années, mais le géant japonais pourrait enfin lancer le nouvel appareil de jeu cet automne. Le modèle Switch mis à niveau devrait concurrencer directement les consoles PS5 et Xbox Series X lancées à la fin de l’année dernière et offrir une expérience de jeu considérablement améliorée par rapport au modèle d’origine.

Un nouveau rapport indique que Nintendo pourrait être sur le point d’annoncer la nouvelle console, avec une révélation officielle qui devrait tomber dès la mi-juin, plusieurs mois avant le lancement prévu à l’automne 2021.

Des sources proches des plans de Nintendo ont informé Bloomberg que la nouvelle production de Switch pourrait commencer dès juillet. La date de sortie de la console Switch Pro au nom informel suivrait en septembre ou octobre. Le nom commercial du produit est si secret que seule «une poignée de personnes au sein de l’entreprise basée à Kyoto» le sait.

Nintendo pourrait dévoiler le nouveau Switch avant l’événement de jeu E3, qui débutera le 12 juin. Cela garantirait que les éditeurs puissent présenter leurs nouveaux jeux Switch lors de l’événement.

Le Switch Pro coûtera probablement plus de 299 $, le prix de la console Switch d’origine. Une fois lancé, le modèle original sera abandonné, note le rapport. Mais Nintendo continuera à vendre les 199 $ aux côtés du Switch Lite.

Des composants plus chers et des coûts de main-d’œuvre en hausse en Chine sont les raisons pour lesquelles Nintendo devra augmenter le prix de la nouvelle console, indique le rapport. L’appareil devrait comporter un écran Samsung OLED de 7 pouces et un GPU Nvidia plus rapide qui offre des jeux 4K en mode ancré.

Les fournisseurs de Nintendo commenceront à expédier le Switch Pro dès juillet, avec un pic de production au cours du trimestre d’octobre à décembre. Le rapport indique que la pénurie actuelle de puces n’aura pas d’impact sur la chaîne d’approvisionnement du nouveau Switch de la même manière que la PS5 et la Xbox. Les fournisseurs seraient convaincus de pouvoir répondre aux commandes de Nintendo, car les pièces du commutateur sont soumises à moins de concurrence. Même ainsi, Nintendo n’est pas garanti de répondre à la demande des consommateurs, car la pénurie de puces a eu un impact sur le commutateur plus tôt cette année. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la société ne pouvait pas répondre à la demande du commutateur régulier.

Nintendo n’a pas encore confirmé le nouveau Switch Pro ou annoncé des détails sur cet événement de lancement supposé.

D’autres entreprises cherchent à reproduire le succès du Switch. Un rapport indiquait il y a quelques semaines que Qualcomm examinait ce type particulier de facteur de forme de console. Plus tôt cette semaine, une autre histoire disait que Valve était dans les étapes avancées du développement d’une console portable basée sur Linux similaire au Switch qui pourrait jouer à des jeux depuis le magasin Steam. Selon le rapport, la console «SteamPal» pourrait être lancée d’ici la fin de l’année.

