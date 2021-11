Nintendo Switch propose désormais plus de 6700 jeux tiers

Shin Megami Tensei V est un autre grand jeu tiers en route bientôt

Le Switch a beaucoup de jeux, et nous dirions certainement que beaucoup de très bons jeux sont dans la vaste bibliothèque du système, attendant d’être découverts. Il y a bien sûr beaucoup de mauvais jeux et d’applications idiotes, mais il existe néanmoins une grande variété fantastique pour ceux qui recherchent les meilleures options.

En plus d’un support décent dans l’espace de vente au détail, une grande partie de la scène tierce sur Switch est l’eShop. La boutique de téléchargement de Nintendo n’a jamais été aussi grande, ce que Nintendo a mis en évidence dans ses rapports financiers – c’est compte tenu de la mise à jour accrocheuse qu’il y a maintenant 6700 jeux tiers sur le système.

Cela comprend plus de 1100 ajouts au cours des six derniers mois seulement, et peut-être plus important pour l’avenir du support tiers sur le matériel Nintendo, ces jeux fournissent un pourcentage décent (plus de la moitié) des ventes globales de jeux Switch. Cela aura bien sûr un large éventail de titres majeurs vendus à plusieurs millions de dollars comme Monster Hunter Rise jusqu’aux petits jeux téléchargeables uniquement.

Grâce à l’ère numérique, c’est le plus grand nombre de jeux tiers que Nintendo ait jamais eu sur l’un de ses systèmes.

C’est un nombre stupéfiant, et même sans compter le nombre important de titres de mauvaise qualité que l’on peut sans aucun doute trouver sur l’eShop, après quatre ans et demi, nous estimons que la bibliothèque Switch propose une large gamme de titres de premier ordre provenant de tiers.

Que pensez-vous du support tiers sur Switch ? Faites-nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.