Nintendo taquine Splatoon 3 (encore) avec l’art d’Halloween

Image : Nintendo

La chronologie de Splatoon 3 jusqu’à présent: elle a été annoncée en février, taquinée à nouveau en été, taquinée à nouveau dans Direct de septembre, puis nous avons eu un tas de belles images à regarder. Tout ce que nous savons au-delà de cela, c’est la vague fenêtre de sortie du jeu en 2022, et bien que nous soyons presque en 2022 en ce moment, nous avons probablement encore du temps à attendre avant le prochain épisode du jeu de tir multijoueur à base d’encre.

Pour célébrer Halloween et Splatoon 3, Nintendo a publié cette jolie illustration – et maintenant, pour y jeter un coup d’œil pour les œufs de Pâques et des indices sur ce qui va arriver :

Image : Nintendo

Repérer quelque chose ? Faites le nous savoir dans les commentaires…