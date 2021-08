Nintendo va dépenser jusqu’à 900 millions de dollars pour racheter ses propres actions

Image : La vie de Nintendo

La génération Nintendo Switch a transformé les activités et les finances de Nintendo, consolidant le développement sur une plate-forme principale, générant des ventes impressionnantes et augmentant considérablement le solde bancaire de l’entreprise. Cela rappelle certainement les années de boom de la DS et de la Wii en termes de santé financière de Nintendo, et la société a annoncé une décision qui donne une bonne indication de sa richesse en espèces.

Nintendo a publié une “Notification d’acquisition d’actions propres et d’annulation d’actions propres”, ce qui signifie essentiellement que la société rachètera certaines de ses propres actions, puis les “annulera”, les retirant du lot d’actions de la société. Moins l’entreprise a d’actions et d’actionnaires, moins elle est obligée de verser des dividendes, en fin de compte.

C’est un mouvement qui n’est vraiment possible qu’en période de forte rentabilité. Nintendo vise à acheter jusqu’à 1,8 million d’actions entre le 6 août et le 15 septembre ; s’il atteint ce total, il représentera environ 1,51 % des actions de la société. Il a fixé une limite de 100 milliards de yens à dépenser dans les acquisitions, ce qui représente environ 912,1 millions de dollars US.

Nintendo a déclaré ce qui suit à propos de ce niveau d’acquisition prévu.

Pour profiter de notre position de trésorerie favorable basée sur la performance de l’activité Nintendo Switch au cours des dernières années, nous procédons au rachat de nos actions comme indiqué sur cette diapositive.

En tant que marque de divertissement, nous visons une croissance durable et une augmentation de la valeur de l’entreprise en offrant des expériences de divertissement uniques qui mettent en valeur nos atouts. Il est essentiel d’avoir une base financière solide pour continuer à réserver des surprises grâce à nos produits et services dans un secteur où les tendances sont souvent profondes et où l’avenir est souvent difficile à prévoir. Sur la base de cette conviction, nous avons maintenu suffisamment de revenus au service de notre mission consistant à créer des sourires grâce à des expériences Nintendo uniques.

L’utilisation efficace de l’argent liquide continue d’être un outil de gestion important. Nous avons une position de trésorerie solide grâce à l’activité Nintendo Switch dépassant nos propres attentes et, par conséquent, nous avons fortuitement gagné une opportunité renouvelée d’examiner comment investir notre trésorerie de la manière la plus efficace possible de diverses manières stratégiques et significatives. En plus d’utiliser une partie des fonds pour racheter des actions, nous continuerons à réfléchir sérieusement à la manière de déployer des fonds et des investissements à l’avenir.

Cela n’affecte pas ce qui nous tient le plus à cœur : les jeux et logiciels Nintendo. En tant que manœuvre financière, cependant, cela montre à quel point les 4 à 5 dernières années ont été rentables et réussies pour l’entreprise.