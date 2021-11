Nintendo va investir des sommes énormes dans le développement de jeux et l’infrastructure en ligne

Image : La vie de Nintendo

Tout au long de la génération Switch, Nintendo a bénéficié d’une période lucrative de bénéfices soutenus, la plaçant dans une position nettement « riche en espèces ». Dans sa présentation de rapports financiers la plus récente, il a maintenant décrit des plans audacieux pour investir des sommes importantes dans trois domaines clés.

Il est important de noter que cet argent s’ajoute à l’investissement standard dans des domaines tels que la recherche et le développement, c’est donc un véritable signe d’intention de la part de l’entreprise. Nous l’avons décomposé ci-dessous.

Jeux – Étendre les « cadres logiciels de jeux » – Jusqu’à 100 milliards de yens (environ 880 millions de dollars US)

Nintendo a déclaré qu’il s’agissait principalement d’argent pour « développer organiquement » ses actifs de développement de jeux et sa culture créative. Cela n’exclut pas les fusions et acquisitions, mais l’espoir est clairement de croître en interne en priorité plutôt que de simplement acheter d’autres studios / entreprises.

Divertissement non lié au jeu – Opportunités similaires au film Mario – Jusqu’à 50 milliards de yens (environ 440 millions de dollars US)

Cela se concentrera sur les opportunités de développement et de logiciels au-delà de l’activité principale du jeu, mais avec un croisement avec l’activité principale. Par exemple, des projets comme le film Super Mario, des partenariats comme LEGO et d’autres produits interactifs.

Comptes et infrastructure Nintendo – Élargissez vos relations avec les consommateurs – Jusqu’à 300 milliards de yens (environ 2,64 milliards de dollars US)

Il s’agit d’une énorme somme d’argent avec un objectif intéressant, en particulier à la lumière des critiques concernant les offres en ligne et de compte de Nintendo. L’objectif est de « maintenir et d’étendre » la relation avec les consommateurs, avec les comptes Nintendo pour offrir « de meilleures expériences et de meilleurs services ». Au-delà du simple fait de se concentrer sur le passage au numérique, il visera apparemment à créer une «infrastructure de service uniquement Nintendo», tandis que My Nintendo et ses produits seront également examinés dans le cadre de l’investissement.



Tout compte fait donc, Nintendo investit un peu moins 4 milliards de dollars américains supplémentaire dans ses produits et services de divertissement, ce qui pourrait en effet être important à moyen et long terme.

Faites-nous savoir ce que vous pensez de cette mise à jour – êtes-vous enthousiasmé par cet investissement supplémentaire prévu de Nintendo ?