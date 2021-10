Nintendo vend 138 000 Switch OLEDUnits au Japon en trois jours

Je ne suis pas surpris. Êtes-vous?Capture d’écran : Nintendo

Sorti le 8 octobre, le modèle OLED Nintendo Switch est arrivé en trombe au Japon. Au cours de ses trois premiers jours de vente, le Switch récemment mis à jour a vendu 138 409 unités.

Ces chiffres concernent la semaine de vente japonaise commençant le 4 octobre et se terminant le 10 octobre. En comparaison, au cours de la même période, 32 792 unités Switch ont été vendues et 8 650 unités Switch Lite. Les ventes totales de Switch pour cette semaine étaient de 179 851 unités.

Comme le montre le tableau des ventes de Famitsu, les ventes de Switch ont explosé lors de la sortie du Switch OLED. Depuis août, les ventes de Switch sont en baisse au Japon. Au cours de la troisième semaine d’août, par exemple, plus de 80 000 unités Switch ont été vendues, mais la première semaine d’octobre, ce nombre était tombé à environ 40 000 unités. (Même avec la baisse des ventes de la Switch vanille, déplacer autant d’unités chaque semaine au Japon est toujours une bonne chose !)

La baisse antérieure n’est pas une surprise, car les consommateurs attendaient sans aucun doute la sortie du commutateur OLED. Le Switch OLED arbore un écran et un support bien meilleurs, pour pas beaucoup plus d’argent, donc c’était probablement une bonne idée d’être dans un modèle d’attente pour le matériel mis à jour.

La Switch a été une console à succès pour Nintendo. En juin dernier, la société de jeux basée à Kyoto a mis à jour ses ventes unitaires totales pour la Nintendo Switch. , et les 81,51 millions vendus par la Game Boy Advance. La Nintendo DS à 154,02 millions d’unités, la Game Boy à 118,69 millions d’unités et la Wii à 101,63 millions d’unités forment toujours les trois meilleurs champions des ventes de Nintendo.

Les prochains jeux d’automne Mario Party Superstars, Shin Megami Tensei V et Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl devraient aider à augmenter ces chiffres Switch dans les semaines et les mois à venir.