Nintendo veut étendre les jeux 3D Mario « de nouvelles manières »

Image : Nintendo

Tandis que le Super mario est née à l’ère du jeu en 2D, plus récemment le plombier italien a remporté des succès commerciaux notables avec ses sorties en 3D, notamment Monde de Super Mario 3D et Super Mario Odyssée. Malgré tout, le personnage a continué à apparaître dans les titres 2D, dont le plus récent est le titre pour smartphone Super Mario Run, et le Nouveau Super Mario Bros. série a été un succès notable pour l’entreprise.

Lors de la récente séance de questions-réponses sur les résultats financiers de Nintendo, Shigeru Miyamoto a été interrogé sur les différences entre les jeux Mario 3D et 2D, et le vétéran de l’industrie en a profité pour expliquer l’approche de l’entreprise ces dernières années – et où il voit la série se diriger à l’avenir :

Quant à la différence entre Mario 2D et Mario 3D, laissez-moi vous expliquer en décrivant le contexte du développement du jeu Wii New Super Mario Bros. Wii, sorti en 2009. À l’époque, on avait l’impression qu’à chaque fois on créait un nouvel opus de la série Super Mario – qui s’était alors étendu à la 3D – c’est devenu plus compliqué. Après la sortie de Super Mario Galaxy en 2007, l’objectif était de développer un jeu Super Mario 3D plus accessible, et le résultat était New Super Mario Bros. Wii, un jeu Super Mario basique à défilement horizontal auquel même les nouveaux joueurs pouvaient facilement jouer. Cela a ensuite conduit à la sortie du jeu encore plus simple Super Mario Run (une application mobile sortie en 2016.) Lorsque nous développons des logiciels, nous nous efforçons d’incorporer de nouveaux éléments, mais en même temps, nous voulons le rendre facile même pour la première fois. joueurs pour s’amuser. Récemment, des personnes de toutes les générations ont apprécié le jeu 3D Mario Super Mario Odyssey (sorti en 2017), donc pour 3D Mario à l’avenir, nous voulons essayer de nous développer davantage de nouvelles manières.

Nous avons pris la liberté de classer les jeux 2D et 3D de Mario, alors assurez-vous de les vérifier.