Nintendo vient d’annoncer le prix de son pack d’extension Switch Online, et personne n’est content

Le mois dernier, lors d’un livestream Nintendo Direct, la société a annoncé un tout nouveau contenu pour le service Nintendo Switch Online. Comme les rumeurs l’avaient laissé entendre, Nintendo était enfin prêt à ajouter de nouvelles consoles à son service d’abonnement. Avec le nouveau plan, les membres peuvent jouer à une sélection de jeux N64 et Sega Genesis via Nintendo Switch Online. Mais Nintendo n’était pas prêt à partager les détails de son plan. Cette semaine, lors d’un stream Animal Crossing: New Horizons, Nintendo a finalement expliqué le nouveau pack d’extension en ligne Nintendo Switch. Et personne n’est content.

Le pack d’extension Nintendo Switch Online + coûte 50 $

Le 25 octobre, les propriétaires de Nintendo Switch pourront acheter le pack d’extension Nintendo Switch Online + pour 49,99 $. Cela permettra aux utilisateurs d’accéder aux services en ligne standard ainsi qu’aux jeux N64, aux jeux Genesis et au DLC Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise – pendant un an. Nintendo propose également un abonnement familial avec jusqu’à 8 comptes pour 79,99 $ par an.

Pour mettre cela en perspective, regardons les prix du forfait standard Nintendo Switch Online. Pour 19,99 $ par an, vous pouvez jouer à des jeux en ligne, stocker vos données de sauvegarde dans le cloud et jouer à plus de 100 jeux NES et SNES. Vous pouvez également obtenir un abonnement familial pour 34,99 $ par an.

Nintendo demande maintenant aux propriétaires de Switch de payer plus du double de ce prix pour quelques jeux rétro supplémentaires et du contenu téléchargeable pour un jeu auquel ils pourraient ne plus jouer ou même ne plus posséder. Dans l’état actuel des choses, il n’y a aucun moyen de souscrire au nouveau plan sans payer également pour le DLC Animal Crossing. Nintendo affirme que le DLC est fourni avec le plan sans « frais supplémentaires », mais cela suggère que les jeux Nintendo 64 et Sega Genesis valent à eux seuls 30 $ de plus par an.

La partie la plus étrange de cette annonce est peut-être que si vous possédez Animal Crossing: New Horizons, vous n’aurez accès au DLC que pendant que votre abonnement Nintendo Switch Online + Expansion Pack est actif. Une fois l’année terminée, vous perdrez tout le contenu DLC à moins que vous ne vous réabonnez.

Le seul point positif est que le DLC Animal Crossing sera disponible en tant qu’achat séparé. À partir du 5 novembre, vous pouvez acheter Happy Home Paradise pour 24,99 $, et vous le garderez pour toujours.

Nintendo a mis beaucoup de fans en colère aujourd’hui

Il s’agit d’un développement décevant pour les propriétaires de Switch et les fans de Nintendo en général. À ce stade, il est tout à fait clair que la console virtuelle ne fait pas son retour cette génération. Au lieu de cela, Nintendo veut que vous payiez 50 $ par an pour jouer à une petite sélection de jeux classiques qui se développe de manière frustrante et peu fréquente. Malgré tout cela, Nintendo encaissera sans aucun doute.

Vous pouvez regarder une bande-annonce assez longue détaillant le pack d’extension Nintendo Switch Online + ci-dessous :