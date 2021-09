Nintendo’s Giving ﻿Essais gratuits pour Switch ﻿En ligne, même si vous en avez déjà utilisé un auparavant (Europe)

in

Image : Nintendo

Mettre à jour: Nintendo nous a gentiment rappelé que son offre d’essai gratuite actuelle pour Nintendo Switch Online se termine demain. Assurez-vous de vous y mettre au cours des prochains jours si vous envisagez de vous inscrire (vous trouverez tous les détails et un avertissement sur les renouvellements automatiques dans notre article original ci-dessous).

Avez-vous déjà obtenu votre essai gratuit de 7 jours de #NintendoSwitchOnline ? Sinon, vous avez jusqu’à demain pour le récupérer sur le site #MyNintendo ! Obtenez votre essai gratuit : https://t.co/ZApJaqYkVj pic.twitter.com/ea0lvgNJLP – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 9 septembre 2021

Article original (lun 23 août 2021 à 10h00 BST) : Tous les propriétaires de Switch à travers l’Europe peuvent actuellement demander un essai gratuit de Nintendo Switch Online, même si vous en avez déjà utilisé un dans le passé.

Vous pouvez le faire en vous rendant sur cette page du site officiel de My Nintendo ; tant que vous vous connectez avec votre compte Nintendo, vous pourrez profiter de l’essai gratuit de 7 jours et vous lancer dans des jeux en ligne. Dans des circonstances habituelles, l’utilisation d’un essai gratuit vous laisse la possibilité de payer un abonnement ou de renoncer aux avantages du service, de sorte que les opportunités de demander un deuxième essai ne se présentent pas toujours.

Vous avez jusqu’au 10 septembre pour réclamer votre essai – n’oubliez pas que si vous vous inscrivez, le système effronté de Nintendo vous mettra en place pour un renouvellement automatique et vous facturera un mois d’abonnement une fois l’essai terminé. Pour éviter cela, accédez aux informations de votre compte dans le Nintendo eShop et ajustez vos paramètres de renouvellement automatique.

En plus de vous donner la possibilité de jouer à des jeux en ligne, le service Switch Online de Nintendo inclut également l’accès aux bibliothèques de jeux NES et SNES et la prise en charge de Save Data Cloud.