Nintendo’s Giving ﻿Essais gratuits pour Switch ﻿En ligne, même si vous en avez utilisé un auparavant (Europe)

N’oubliez pas que vous aurez accès aux jeux NES et SNES de Switch Online, mais pas aux jeux N64 qui font partie du pack d’extension.

Tous les propriétaires de Switch à travers l’Europe peuvent actuellement demander un essai gratuit de Nintendo Switch Online, même si vous avez déjà utilisé un essai similaire dans le passé.

Copiant une offre très similaire en cours pour ceux qui ont des comptes aux États-Unis, l’offre d’essai gratuite est disponible pour réclamer entre maintenant et le 9 janvier. Pour obtenir le vôtre, rendez-vous simplement sur le site Web de My Nintendo, connectez-vous avec votre compte lié à votre console Switch et activez l’offre.

Jusqu’au 01/09/2022, vous pouvez profiter d’un essai gratuit de 7 jours #NintendoSwitchOnline sur le site Web #MyNintendo, même si vous avez déjà utilisé un essai gratuit dans le passé ! Obtenez votre essai gratuit : https://t.co/RPn8pXs65h pic.twitter.com/2QE6NU1lNU – Nintendo of Europe (@NintendoEurope) 9 décembre 2021

Pour rappel, l’activation des essais gratuits de Switch Online vous mettra en place pour des renouvellements automatiques payants, vous facturant un mois d’abonnement une fois l’essai terminé. Pour vous en sortir, accédez aux informations de votre compte dans le Nintendo eShop une fois votre essai commencé et ajustez vos paramètres de renouvellement automatique.