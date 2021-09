N’interdisez pas les VPN : les avantages l’emportent certainement sur les inconvénients

Enfin, les VPN peuvent être utilisés à mauvais escient pour accéder à des sites Web qui sont par ailleurs interdits par un pays.

Dans une économie numérique en constante évolution reposant sur des réseaux pour la transmission de données, l’importance de la cybersécurité est directement proportionnelle au taux de croissance. C’est dans de telles circonstances que la croissance exponentielle des réseaux publics virtuels (VPN), des programmes cryptant les données lorsqu’un utilisateur est en ligne et masquant l’adresse IP de l’utilisateur, a été prise en charge. Le travail à domicile devenant la norme en 2020, il n’est pas surprenant que le département des télécommunications ait assoupli la réglementation sur leur utilisation en les recommandant officiellement pour la classification des autres fournisseurs de services (OSP).

Cependant, une récente recommandation du Comité permanent du Parlement sur les affaires intérieures a cherché à interdire définitivement l’utilisation des VPN, arguant qu’ils sont facilement disponibles en ligne ; ils ont, avec le Dark Web, permis aux cybercriminels de rester anonymes et de contourner les murs de la cybersécurité. À première vue, cela semble être une menace grave, et ce n’est pas la première fois que des agences gouvernementales se prononcent contre les VPN non plus. les ont même utilisés lors de l’élection présidentielle américaine de 2016.

Une autre préoccupation signalée concerne les fuites de données ; il a été signalé que sept VPN liés à un développeur commun avaient divulgué 1,2 To de données utilisateur, bien qu’il ait été affirmé que ces réseaux n’enregistraient pas les adresses IP ou les données utilisateur. Les États-Unis ont annoncé une enquête sur les violations de données qui ont affecté au moins 12 agences fédérales utilisant un VPN populaire (Pulse) en avril, le troisième de ce type en 2021. Enfin, les VPN peuvent être utilisés à mauvais escient pour accéder à des sites Web qui sont par ailleurs interdits par un pays.

Bien que ces inconvénients semblent sérieux, le fait que les VPN fournissent des réseaux sécurisés qui facilitent une transmission de données fluide et sûre ne peut être ignoré. En fait, les recommandations visant à faciliter l’utilisation des VPN dans le pays visaient à renforcer le travail à domicile, car les entreprises utilisent généralement des réseaux intra-organisationnels pour envoyer des documents sensibles dans les deux sens. De plus, les VPN profitent également à l’utilisateur individuel car ils sont faciles à utiliser et facilement disponibles. Ils assurent la sécurité tandis que les utilisateurs naviguent simplement sur Internet et assurent la sécurité des utilisateurs sur les réseaux publics.

De plus, comme pour toute technologie, les VPN ne sont pas impénétrables et les fournisseurs de services peuvent toujours contrôler l’activité des utilisateurs, même si elle est cryptée. Bien que les logiciels antivirus offrent une certaine protection, il est évident que les VPN deviennent essentiels pour la cybersécurité à l’heure actuelle. Les interdire signifierait la suppression d’une couche de sécurité supplémentaire. Ce serait une grande secousse pour le secteur privé car il continue le modèle de travail à domicile, et enfin, ce serait une atteinte à la vie privée de l’utilisateur individuel.

Il est clair qu’actuellement et même à l’avenir, interdire les VPN ferait plus de mal que de bien. Il est vrai que ces réseaux ont leurs propres inconvénients, mais il est tout à fait évident qu’ils ont plus d’avantages que d’inconvénients. De plus, l’abus des VPN ne rend pas les VPN eux-mêmes intrinsèquement mauvais. Dans un tel scénario, il est beaucoup plus prudent que les forces de l’ordre reçoivent des mises à jour fréquentes des cybercompétences (une recommandation clé du comité du ministère de l’Intérieur) et qu’elles et les acteurs privés travaillent ensemble si nécessaire.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.