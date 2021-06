Nintex rachète la société de signature électronique AssureSign, sa 4e acquisition au cours des 3 dernières années

Nintex, société d’automatisation de flux de travail basée à Bellevue, dans l’État de Wash., a acquis AssureSign, une société de signature électronique basée à Atlanta. Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Fondée en 1999, AssureSign compte plus de 100 000 utilisateurs mensuels actifs et 500 clients. Nintex utilisera l’acquisition pour offrir une capacité de signature électronique native au sein de sa plate-forme. Il s’agit de la quatrième acquisition de Nintex depuis que la société d’investissement Thoma Bravo a acquis une participation majoritaire dans la société il y a trois ans. Nintex a acheté K2 Software l’année dernière. Nintex compte 10 000 clients et génère plus de 250 millions de dollars de ventes annuelles.