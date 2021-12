Nio García et Manuel Turizo se réunissent pour le lancement de « Resaca »

Les artistes populaires du reggeaton, Nio García (@niogarcia) et Manuel Turizo (@manuelturizo), se sont à nouveau associés pour sortir aujourd’hui leur nouvelle chanson entraînante « Resaca », produite par Xound et Goldi. Le morceau, présenté par FLOW LA MOVIE et distribué par GLAD Empire, est disponible sur toutes les plateformes de musique numérique.

La chanson dépeint les conséquences d’une bonne nuit avec des amis, puis se réveille le matin avec une mauvaise gueule de bois. Le duo s’exprime honnêtement, ne se souvient pas de la nuit si drôle.

En plus de la nouvelle chanson, le duo a également sorti un clip vidéo qui a été tourné à Miami par Gus Films. Dans la vidéo, on voit Nio et Manuel s’amuser, entourés de filles, puis se réveiller à côté d’une fille sans aucun souvenir de la nuit.

Le nouveau projet du duo s’ajoute à leurs autres œuvres telles que « La nota REMIX » avec Myke Towers et Rauw Alejandro. Le nouveau single vient après le travail de Nio avec Don Omar dans le projet « Se Menea » et le projet de Manuel avec la chanson et la vidéo « Baila Kumi » avec Ir-Sais.

Pour profiter de la vidéo :