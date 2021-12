NIO News Today: ET5 dévoilé, lunettes AR révélées, le stock reste mal aimé

Taille du texte

Une voiture Nio eP9 est vue lors du 19e Salon international de l'industrie automobile de Shanghai à Shanghai le 19 avril 2021.

constructeur chinois de véhicules électriques

NIO

(ticker: NIO) a organisé un événement pour les acheteurs de voitures – et les investisseurs – en Chine samedi matin, heure de l’Est. Un tout nouveau modèle, qui sera livré en 2022, a été annoncé. Et la technologie que NIO emballe dans ses voitures est quelque chose à voir. Il existe même des lunettes de réalité augmentée, comme dans un film Avengers.

Le nouveau véhicule est la berline intermédiaire ET5. C’est un modèle haut de gamme à partir d’environ 50 000 $. Avec la batterie de NIO en tant qu’abonnement de service, le prix d’achat initial est d’environ 40 000 $. NIO permettra aux acheteurs de voitures de payer des frais mensuels, séparant essentiellement l’achat de la batterie de l’achat de la voiture.

La nouvelle berline a une puissance d’environ 500 chevaux et ira de zéro à 60 milles à l’heure en 4 secondes environ. Il devrait être capable de parcourir jusqu’à 430 miles par charge, un grand nombre bien que les statistiques d’autonomie chinoises et américaines soient rapportées différemment.

L’ET5 est également équipé de fonctions de sécurité avancées, notamment de capteurs lidar.

Le lidar est essentiellement un radar à base de laser et la plupart des constructeurs automobiles pensent que le lidar est l’une des technologies requises pour obtenir une technologie véritablement autonome. L’ET5 est également équipé du dernier logiciel de conduite autonome de l’entreprise. NIO Autonomous Driving ou NAD, comme l’appelle l’entreprise, maintiendra les vitesses de conduite et effectuera une certaine direction, mais les conducteurs doivent toujours faire attention à la route à tout moment.

Tous les logiciels de conduite autonome, ainsi que les logiciels exécutant d’autres systèmes automobiles, fonctionnent sur un ordinateur alimenté par

Nvidia

Ensuite, il y a les lunettes. NIO a dévoilé des lunettes de réalité augmentée intégrées à la voiture. « L’expérience visuelle est aussi bonne qu’un écran de 201 pouces à 6 mètres », a déclaré William Li, fondateur de NIO. Les lunettes peuvent afficher des informations sur le véhicule. Les conducteurs n’auront pas à baisser les yeux pour vérifier la vitesse. Les verres ont attiré les applaudissements de la foule rassemblée.

NIO prévoit de livrer l’ET5 d’ici septembre 2022. La société a également fourni une mise à jour sur sa nouvelle berline ET7. Les livraisons de ce modèle devraient commencer en mars 2022. L’ET7 a été dévoilé lors du dernier grand événement de l’entreprise en janvier 2021.

L’action NIO a bondi de 6,5% à plus de 60 $ par action le lundi suivant cet événement de janvier – et elle pourrait utiliser une autre bosse maintenant. L’action NIO a chuté de 22% au cours du mois dernier à 30 $. le

S&P 500

et

Moyenne industrielle Dow Jones

sont en baisse d’environ 2 % et 1 % sur la même période. Les bénéfices de NIO au troisième trimestre étaient bons. Les bénéfices et les livraisons ne semblent pas être ce qui préoccupe le plus les investisseurs. Au lieu de cela, les craintes de radiation des actions chinoises cotées aux États-Unis ont frappé NIO et ses pairs.

XPeng

Les actions (XPEV) ont baissé de 12% au cours du mois dernier.

La réaction de l’action au nouveau modèle, à la nouvelle technologie et aux dates de livraison proposées en dira long sur le sentiment des investisseurs envers les fabricants de véhicules électriques très appréciés et les actions chinoises cotées aux États-Unis dans les semaines à venir.

Écrivez à Al Root à [email protected]