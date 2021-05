NIO se mobilise pour doubler sa capacité de production de véhicules électriques

Fabricant chinois de véhicules électriques (EV) Nio (NYSE:NIO) a vu ses actions atteindre des sommets sans précédent au début de cette année. Avec une série de faux pas derrière elle, les consommateurs achetant plus de véhicules électriques en Chine et ses usines produisant un nombre record de véhicules, Nio était en feu. Mais après avoir clôturé à 62,84 $ le 9 février, l’action NIO a commencé à chuter.

Source: Robert Way / Shutterstock.com

Un certain nombre de facteurs, y compris une vente générale d’actions technologiques et des préoccupations concernant les pénuries de puces, ont contribué à la chute. Plusieurs rallyes se sont arrêtés, mais NIO est à nouveau en hausse après un creux de clôture de 31,22 $ le 13 mai.

Cette fois, il se peut que ça colle. Les investisseurs ont absorbé les mauvaises nouvelles, comme ces pénuries de puces. Maintenant, il y a de bonnes nouvelles, et cela alimente un autre rallye boursier NIO. NIO a gagné plus de 20% depuis que j’ai écrit que c’était une opportunité tentante il y a deux semaines.

Alors que les actions se négocient toujours bien en dessous des niveaux de février, Nio est-elle une société dans laquelle vous devriez envisager d’investir? Ou les actions NIO classées «B» de Portfolio Grader sont-elles encore trop volatiles? Les dernières nouvelles de la société peuvent fournir un indice sur la destination des actions à partir d’ici.

Nio a signé un contrat de fabrication de 3 ans

Nio a été sur une lancée cette année, offrant un flux constant d’impressionnantes mises à jour mensuelles de livraison de véhicules. Le dernier, publié en avril, montrait 7 102 véhicules, ce qui représente une croissance de 125% d’une année sur l’autre (en glissement annuel). En octobre dernier, le PDG de Nio a annoncé son intention d’augmenter la capacité de production de l’entreprise à 150000 unités en 2021.

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que Nio ne fabrique pas ses propres véhicules. La production est gérée par Groupe automobile Jianghuai (JAC), une entreprise de fabrication de véhicules appartenant au gouvernement chinois.

La grande nouvelle cette semaine est que Nio a signé un renouvellement de trois ans de son accord de fabrication avec JAC. Il s’agit d’une pièce essentielle du puzzle Nio, car elle garantit que l’entreprise ne subira pas de pression sur le front de la fabrication avant au moins 2024. Cependant, le nouvel accord JAC va beaucoup plus loin. Jianghuai Automobile Group a accepté de porter la capacité de production annuelle de Nio à 240 000 unités.

La nouvelle du nouvel accord JAC a entraîné une augmentation de 5% du titre NIO, ajoutant un peu d’élan à son rallye.

Nio vend des véhicules électriques aussi vite qu’il peut les fabriquer

Augmenter considérablement votre capacité de production n’aide pas s’il n’y a pas de demande pour vos véhicules. Les voitures invendues placées sur des terrains ne sont jamais une bonne chose. Cependant, Nio n’aura probablement pas ce problème.

L’entreprise déplace les véhicules électriques aussi vite qu’elle le peut. Au premier trimestre, les ventes de véhicules de Nio ont augmenté de 489,8% en glissement annuel. Pour être honnête, la Chine ressentait le poids de la pandémie au cours du premier trimestre 2020, ce n’est donc pas aussi impressionnant qu’il y paraît. Cependant, même par rapport au quatrième trimestre 2021, les ventes ont progressé de 20%.

Non seulement l’économie chinoise est en plein essor, mais les consommateurs achètent plus de véhicules électriques que les États-Unis.

Nio est bien placé pour accumuler davantage de ventes de véhicules électriques à mesure que l’économie se rétablit. La popularité des véhicules électriques, la gamme croissante de produits de l’entreprise et son approche innovante de la batterie en tant que service – qui réduit considérablement les prix des véhicules – signifient que Nio peut tirer pleinement parti de sa capacité de production supplémentaire.

NIO Stock est prêt pour des gains à long terme

Avec NIO se négociant pour moins de 39 $ vendredi dernier – toujours en dessous de ses niveaux de février de plus de 35%, malgré un rallye de deux semaines – le moment est peut-être venu de franchir le pas.

Il est possible que ce rallye échoue. Cela est arrivé trois fois au stock NIO ces derniers mois, donc c’est certainement un risque. Cependant, même si cela tombe, vous regardez un peu de douleur à court terme par rapport à la possibilité très réelle de croissance à long terme. Dans ce contexte, l’action NIO est toujours attrayante, surtout si vous souhaitez ajouter une action EV à votre portefeuille.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue dans NIO. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Louis Navellier, qui a été qualifié de «l’un des gestionnaires de fonds les plus importants de notre temps», a rompu le silence dans cette vidéo choquante «tout dire»… exposant l’un des événements les plus choquants de l’histoire de notre pays… et celui qui bouge chaque L’Américain doit faire aujourd’hui.