NIO secoue la crise des semi-conducteurs. Ensuite, NIO Stock volera à 60 $.

Qu’est-il arrivé au cours de l’action NIO aujourd’hui?

Nio (NYSE:NIO) a bondi après que le constructeur chinois de véhicules électriques haut de gamme ait annoncé des chiffres solides au premier trimestre qui ont dépassé les attentes. La direction a également produit un guide au-dessus du consensus pour le deuxième trimestre en ce qui concerne les livraisons et les revenus.

Pourquoi c’est arrivé

Le stock NIO a été sous pression en raison d’une pénurie de puces semi-conductrices qui a bloqué et retardé la production de VE. Ce rapport semble apaiser ces inquiétudes. Malgré ces problèmes de chaîne d’approvisionnement, NIO a rapporté des chiffres monstrueux au premier trimestre. Les livraisons ont augmenté de 423% d’une année sur l’autre et de 16% en séquentiel au premier trimestre. Les prix de vente moyens ont augmenté de 20% d’une année sur l’autre et de 4% en séquentiel. Les revenus ont augmenté de 482% d’une année sur l’autre et de 20% en séquentiel. Les marges des véhicules ont augmenté de 400 points de base. Les marges brutes ont augmenté de 230 points de base. La perte d’exploitation a considérablement diminué d’une année à l’autre et d’un trimestre à l’autre. Tout continue à évoluer dans le bon sens. La direction s’attend à ce que les bons moments se poursuivent. Les livraisons du deuxième trimestre sont guidées pour augmenter séquentiellement et croître de plus de 100% d’une année sur l’autre. Les ASP sont guidés pour continuer à augmenter. Les revenus devraient augmenter de plus de 140% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre.

Est-ce que ça importe?

Les perspectives à long terme du titre NIO sont très favorables. Le monde tourne vers les véhicules électriques. La Chine est à la pointe de cette transition. NIO est le fabricant de véhicules électriques de la plus haute qualité et le plus avancé sur le plan technologique en Chine. Au cours des prochaines années, cette société va produire et vendre de nombreux véhicules électriques et générer des tonnes de revenus et de bénéfices. Les perspectives à court terme sont moins certaines en raison de la pénurie de semi-conducteurs qui restreint l’offre en 2021, ce qui diluera les taux de croissance. Mais NIO semble surmonter la crise des semi-conducteurs et croît à la vitesse de la lumière, quels que soient ces défis. Les risques liés à la chaîne d’approvisionnement étant écartés, le stock NIO devrait être clair pour aller plus haut.

Prévision du cours de l’action NIO

Nous pensons que le stock de NIO est considérablement sous-évalué aux niveaux actuels, dans l’hypothèse où NIO sera un jour l’un des plus grands fabricants de VE au monde. Wall Street est d’accord avec nous. L’objectif de prix de l’analyste du consensus pour l’action NIO est de 60 $. Nous nous attendons pleinement à ce que les actions atteignent ce niveau en 2021, alors que les problèmes de chaîne d’approvisionnement s’atténueront au cours des prochains mois avec la réactivation des fonderies de semi-conducteurs.

L’action NIO est l’une de mes actions technologiques préférées à acheter sur la baisse.

Mais ce n’est que l’un de mes meilleurs stocks de véhicules électriques, qui représente la crème de la crème en matière d’innovation technologique de rupture dans les véhicules électriques. Ces sociétés disposent toutes d’équipes de direction inégalées et d’un énorme potentiel à long terme.

Chacune de ces actions de mobilité de nouvelle génération pourrait afficher des rendements similaires à ceux de Tesla, y compris une start-up secrète qui est à la tête de la révolution de la conduite autonome, et une entreprise que je considère comme mon stock de véhicules électriques «dormant» de la décennie.

