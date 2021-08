NIO Stock : 10 choses à savoir sur le crash fatal qui entraîne Nio aujourd’hui | InvestorPlace Aller au contenu

Nio est soumis au même examen minutieux que son homologue occidental, Tesla, à la suite d’un accident mortel de pilote automatique

Les véhicules électriques (VE) sont de plus en plus omniprésents dans le monde. Les ventes de véhicules électriques dans le monde augmentent de plus en plus, avec 2020, les véhicules électriques représentent 2,6 % des ventes totales d’automobiles. Cela peut sembler peu, mais c’est une augmentation de 40 % d’une année sur l’autre. En tant que tel, les discussions sur les véhicules électriques et la façon de les adapter sont en hausse. Mais il y a une pièce de technologie dans ces véhicules qui mène à une grande controverse. Nio (NYSE :NIO) est au premier plan de cette polémique après qu’un propriétaire de Nio a subi un accident mortel en Chine. Maintenant, le stock de NIO s’effondre et les bavardages baissiers sur la technologie de conduite autonome s’intensifient.

La technologie de conduite autonome est l’un des plus grands attraits des véhicules électriques et aussi l’une des plus grandes controverses. L’argument contre les voitures autonomes a récemment fait long feu en faveur d’un discours plus optimiste sur les véhicules électriques. Mais, le sujet connaît un regain d’intérêt. En effet, un accident mortel impliquant une voiture Nio aurait eu lieu alors que le véhicule roulait lui-même. Voici ce que vous devez savoir à ce sujet.

Nio Stock tombe après un crash mortel du pilote automatique

Des détails émergent autour de la mort de Lin Wenqin, un Chinois de 31 ans décédé après la collision de sa Nio ES8 avec un véhicule de construction sur une autoroute dans la province chinoise du Fujian. Lin aurait eu son véhicule Nio en mode “naviguer sur pilote”, ou NoP. Le mode NoP est la fonction de conduite autonome de Nio, permettant aux véhicules de changer automatiquement de voie sur les autoroutes. Les données de conduite du véhicule de Lin sont maintenant disponibles et montrent que le véhicule a maintenu des vitesses raisonnables. De plus, il a montré que Lin a utilisé la fonction NoP du véhicule pendant environ la moitié du voyage au cours duquel l’accident s’est produit. Selon le manuel du véhicule, les conducteurs doivent immédiatement prendre le contrôle du véhicule dans les zones de construction. En effet, la fonctionnalité NoP n’est qu’en phase de test bêta. Les véhicules Nio ne peuvent pas détecter les obstacles statiques à ce stade. L’entreprise est évidemment prise dans une controverse après la mort de Lin, mais les choses s’intensifient alors que les avocats de la famille de Lin accusent Nio d’avoir un accès privé injuste à la voiture du voyage fatal. On craint de plus en plus que l’entreprise puisse utiliser cet accès privé pour modifier les données de conduite. Nio rejette ces allégations, affirmant que son personnel de service accède au véhicule uniquement pour assurer la sécurité de la batterie. Bien sûr, ce type de controverse entourant les véhicules électriques et la technologie de conduite autonome n’est pas nouveau. Elon Musk Tesla (NASDAQ :TSLA) est l’un des premiers constructeurs automobiles et le tout premier constructeur de véhicules électriques à proposer des voitures autonomes au public. Beaucoup ont tendance à associer l’entreprise à son rôle dans le premier décès de voiture autonome ; un homme au volant d’une Tesla Model 3 a été tué lorsqu’un dysfonctionnement technique a envoyé le véhicule dans un semi-remorque alors qu’il était en pilote automatique. L’action NIO chute au milieu de l’actualité. Les actions sont en baisse de près de 7%.

