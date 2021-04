NIO Stock: 2 raisons pour lesquelles Red-Hot Nio fait marche arrière aujourd’hui

Aujourd’hui, les investisseurs Nio (NYSE:NIO) et le stock NIO redeviennent rouges. Les actions ont baissé de plus de 5% au moment de la rédaction de cet article, alors que les investisseurs continuent de digérer les perspectives du fabricant chinois de VE.

Source: xiaorui / Shutterstock.com

De nombreux investisseurs sont déjà conscients de la myriade de problèmes qui affligent ce stock ces derniers temps. La société a été touchée par la détérioration des relations américano-chinoises et, plus récemment, par des menaces de radiation. La pénurie mondiale de puces affectant toutes les actions EV est toujours en jeu, fournissant un élan à la baisse supplémentaire ces dernières semaines.

Cependant, aujourd’hui, quelques vents contraires supplémentaires se sont matérialisés. Plongeons-nous dans ce qui pousse le stock NIO à la baisse aujourd’hui.

BYD, concurrents menaçant les actions NIO

Mardi, le constructeur automobile chinois soutenu par Warren Buffett Société BYD (OTCMKTS:BYDDF) a annoncé avoir livré plus de deux fois plus de voitures électriques que Nio en mars.

La course pour conquérir des parts de marché sur le marché chinois à croissance rapide est lancée. Et pour le moment, il semble que Nio perd du terrain face à ses concurrents.

Les livraisons de 7 257 voitures de Nio en mars ont dépassé les attentes des analystes. Cependant, Nio n’est pas le seul jeu en ville, et les investisseurs semblent évaluer comment la part de marché de chaque concurrent va finalement évoluer.

BYD et Xpeng (NYSE:XPEV) combiné pour produire environ trois fois plus de voitures que Nio. Une part de marché d’environ 25% par rapport à ses deux principaux concurrents n’est pas mal, mais ce n’est pas non plus génial. En conséquence, il semble que le jury ne sache toujours pas quelle entreprise sera le leader du marché à long terme en Chine.

La production du deuxième trimestre pose un problème

Les récents commentaires du fondateur et PDG de Nio, William Li, ont fourni une autre source de préoccupation pour les investisseurs dans les actions NIO.

Cette fois, le problème est encore une fois avec une pénurie mondiale de puces. Li a dit:

«Nous rencontrons toujours des difficultés pour atteindre notre objectif de production – le problème (de la pénurie de puces) reste difficile au deuxième trimestre, mais il n’affectera notre production qu’à court terme.»

On craint que la pénurie mondiale de puces ne fasse en sorte que Nio manque ses objectifs de production. Compte tenu du prix de la croissance des actions EV, ce n’est pas une bonne chose. L’objectif de la société consistant à assembler 7500 voitures au deuxième trimestre semble menacé, et les investisseurs évaluent ce risque dans les actions de NIO aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.