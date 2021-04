NIO Stock a les roues pour rallier

Après avoir dévié de sa trajectoire Nio (NYSE:NIO) montre des signes positifs de pouvoir tourner le coin pour les investisseurs. Examinons les développements récents de l’action NIO, puis proposons un moyen bien aligné et ajusté au risque d’espérer une tendance plus haussière, tout en évitant d’autres défis factices de test de collision.

L’année 2021 a été difficile pour les véhicules électriques à grande capitalisation basés à Shanghai et les batteries Nio, comme l’atteste la baisse de ses stocks d’environ 18,50%. Vous voulez plus d’un test de résistance? À son plus bas de 31,91 $ le mois dernier, NIO a rendu un peu plus de 50% de son rallye d’un an au-dessus de son creux de pandémie.

La bonne nouvelle? Il serait difficile d’ignorer l’environnement difficile de cette année après la flambée de près de 1200% des actions NIO en 2020 et des gains encore plus importants du bas de la société de 2,50 $ par action fixé en mars dernier. De manière appréciable, la performance difficile des actions de Nio est également loin d’être unique et non spécifique à l’entreprise. Roku (NASDAQ:ROKU). Enphase (NASDAQ:ENPH). Teladoc (NYSE:TDOC) ou géant de l’EV Tesla (NASDAQ:TSLA). Ce ne sont que quelques-unes des valeurs technologiques qui ont ressenti une action de prix similaire ces dernières semaines.

Une rotation radicale des actions de croissance multiple plus élevées vers des actions cycliques de valeur Honeywell (NYSE:HON), chenille (NYSE:CHAT) et d’autres ont fait pression sur les technologies Nasdaq dans une correction de prix à part entière, il est toujours en difficulté, tandis que le porte-parole de premier ordre Dow Jones Industrial a atteint de nouveaux sommets au cours de trois des quatre dernières semaines.

Mais le titre est peut-être prêt à reprendre la pole position des taureaux. Contrairement à certains de ses pairs plus larges, Nio propose aujourd’hui une combinaison de catalyseurs qui devraient agir pour faire grimper les actions dans les semaines et les mois à venir.

Données de livraison

Hors du tableau des prix et juste avant les vacances de Pâques de trois jours, Nio a annoncé ses données de livraisons de mars et trimestrielles. Et comme ces derniers mois, les chiffres étaient formidables. Malgré les craintes d’une pénurie mondiale de puces affectant la production, une tendance haussière forte reste intacte.

Par les chiffres, la tenue EV a révélé une augmentation de 30% d’un mois à l’autre des livraisons qui ont atteint 7 257 véhicules en mars. L’augmentation représente également un bond de 373% par rapport à la période d’il y a un an. Dans le même temps, les livraisons trimestrielles de 20 060 unités ont augmenté de 423% par rapport à 2020 et de 16% par rapport au trimestre précédent.

Couplé à la vente de l’action NIO, une analyse approfondie des données de Mark Hake d’InvestorPlace estime une hausse minimale d’environ 15% sur la base du prix du marché intrajournalier de 39,50 $ lundi. Et une prévision moyenne de juste valeur proche de 59 $ l’action implique un gain de près de 49% au cours de la prochaine année.

Pourrait-il être encore meilleur pour les actionnaires de Nio? Peut-être. L’enregistrement de la marque déposée pour une nouvelle supercar haut de gamme appelée EF9, qui réaffirme l’engagement de la société à repousser la concurrence, et un tableau de prix presque entièrement chargé pourrait être le genre de choses à accélérer NIO vers l’estimation entièrement facturée de Mark de 72,04 $. un partage.

Tableau des prix hebdomadaires de l’action NIO

Les corrections comme celle du stock NIO sont difficiles car elles se produisent en temps réel. Mais le plus souvent, ils s’avèrent également sains à long terme. En fin de compte, l’action plus profonde des prix de la valeur peut agir comme un catalyseur bien positionné pour l’émergence d’un nouveau cycle haussier. Et de plus en plus, cela semble être le cas pour les actions de Nio.

Techniquement, le plus bas correctif de Nio d’il y a un mois a cédé la place à quatre semaines d’activité de négociation interne de chandeliers. Soutenu par le niveau de retracement de 50% de NIO, il y a une raison évidente d’être optimiste. Mais il y a plus encore.

La consolidation des prix de NIO a soulevé la possibilité d’un creux intermédiaire, l’activité de négociation prenant la forme d’un double fond haussier. Et avec le chandelier intérieur de la semaine dernière parvenant également à fermer au-dessus de la résistance de la tendance baissière, de plus en plus, le graphique hebdomadaire favorise un rallye plus important comme étant en cours.

La stratégie

Aujourd’hui et classiquement, un achat axé sur les modèles se produirait si les actions pouvaient franchir le sommet intérieur du chandelier de la semaine dernière à 42,06 $ pour confirmer le deuxième point bas du double fond. Les investisseurs peuvent également souhaiter valider une décision d’achat avec un croisement stochastique haussier. Actuellement, l’indicateur secondaire est survendu mais aligné à la baisse.

Pour les investisseurs qui choisissent d’emprunter cette voie, une stratégie adaptable et entièrement couverte telle que le collier put 38 $ / 50 $ d’appel de mai est un excellent moyen de suivre en toute sécurité une nouvelle tendance haussière, tout en évitant en grande partie les défis potentiels des tests de collision. .

A la date de publication, Chris Tyler détenait, directement ou indirectement, des positions dans Nio (NIO) et leurs dérivés, mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.