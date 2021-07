NIO Stock a un avantage de précurseur et le plus grand marché

in

Le véhicule électrique tente de déloger le moteur à combustion interne (ICE) de son perchoir. C’est l’effort le plus légitime pour cela jamais. Tesla (NASDAQ :TSLA) en mérite tout le mérite sous la houlette d’Elon Musk. La route était dure mais ils l’ont bien pavée pour d’autres comme Nio (NYSE :NIO) pour se promener. En retour, l’action Nio a bien fait pour ses investisseurs.

Source : xiaorui / Shutterstock.com

Ceux qui ont acheté le plongeon pandémique ont profité jusqu’à 3 400 % au pic. Même après les récentes baisses, ils sont toujours assis sur plus de 2 000% de celui-ci. Les perspectives pour le véhicule électrique en général semblent bonnes. L’ICE domine depuis toujours, donc je ne l’appellerai pas mort pour l’instant. La transition prendra des années, mais les principaux constructeurs automobiles se sont engagés à basculer.

Tesla étant le premier moteur a l’avantage. NIO est un deuxième remorquage proche XPeng (NYSE :XPEV) derrière. Ils ont tous les deux un avantage de premier plan qui n’est pas tout à fait comparable à TSLA. Cependant, ces deux-là opèrent sur le plus grand marché. De plus, Nio bénéficie de l’aide du gouvernement chinois. Par conséquent, mon hypothèse est que l’action Nio a un avenir prometteur. Les creux sont des occasions de participer au stock.

La plupart des risques liés aux actions NIO sont extrinsèques

Voici la partie délicate, les choses ne sont pas aussi linéaires. Il y a des facteurs extérieurs à considérer, comme l’altitude du marché boursier par exemple. Les indices n’ont jamais été aussi élevés, ce qui augmente les chances d’une correction. Les graphiques sont si paraboliques qu’ils sont vulnérables à de brusques retours à la moyenne.

Tant que nous nous en passerons, même une légère correction pourrait avoir de grosses répercussions négatives sur les portefeuilles.

Par conséquent, quelles que soient les positions prises par les investisseurs, elles doivent désormais être humbles. Le cliché d’être « prudemment optimiste » convient parfaitement.

J’aime les actions NIO à long terme mais avec des soucis à court terme. Juillet n’a pas été bon pour le titre car il a perdu 20 % au plus bas de ces derniers temps. J’ai répondu à quelques questions sur la raison de la baisse. Pourtant, peu de gens se demandaient pourquoi il s’était écrasé quelques jours plus tôt. Ces flux et reflux font partie de l’action normale des prix.

Ne cligne pas des yeux, ça bouge vite

Source : Graphiques par TradingView

Ce qui fait sourciller, c’est la vitesse de celui-ci. Nio est un stock dynamique, il se déplace donc rapidement et dans les deux sens. Il tenait un décolleté important hier. Je parie qu’il y aura plus d’acheteurs s’il tombe à 40 $ par action. Ceux qui cherchent à se faire connaître peuvent grignoter. Compte tenu des risques extérieurs, j’éviterais de prendre des transactions de grande envergure. En utilisant des options, les investisseurs peuvent atténuer une partie du risque. Sinon, ils devraient tempérer leur enthousiasme et résister à tout faire.

Les fans trop confiants doivent effectuer un zoom arrière sur un graphique de temps hebdomadaire pour voir la bonne perspective. Le stock de Nio est à très haute altitude, donc vulnérable. Si le marché boursier corrige disons 10%, Nio chutera probablement encore plus vite. Ce n’est pas ma prévision, mais ma mise en garde pour les fans trop zélés.

J’ai commencé aujourd’hui sur une note positive et je terminerai par là aussi. Une logique simple suggère que Nio est l’une des trois nouvelles entreprises de véhicules électriques avec une chance d’avoir de bonnes perspectives. Les tableaux de bord corroborent ma déclaration car ils s’exécutent bien sur les plans. La direction a triplé les revenus depuis 2019 sans augmenter les pertes. D’un prix de vente, il est en ligne avec Tesla et 30% moins cher que XPEV.

A la date de publication, Nicolas Chahine n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.