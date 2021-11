Nio Stock a un gros potentiel de hausse

Dans le monde des crypto-monnaies, tout rallye Bitcoin (CCC :BTC-USD) est suivi d’une hausse des altcoins. Les choses semblent similaires pour les stocks de véhicules électriques où Tesla (NASDAQ :TSLA) est comparable à Bitcoin. Avec le stock de TSLA atteignant des sommets historiques, il ne faut pas longtemps avant que d’autres stocks de véhicules électriques suivent. Nio (NYSE :NIO) est souvent appelée la Tesla de Chine. L’action Nio a été modérée depuis le début de l’année 2021. Cependant, une cassure à la hausse est imminente et l’action vaut la peine d’être accumulée.

Discutons des facteurs qui font de l’action Nio un créateur de valeur potentiel.

Il convient de noter que Nio a livré 3 667 véhicules en octobre 2021. Sur une base annuelle, les livraisons de véhicules ont diminué de 27,5%.

Cependant, la baisse des livraisons est due à la restructuration, à la modernisation des lignes de fabrication et à la préparation de l’introduction de nouveaux produits. Je pense que les marchés vont probablement se concentrer sur la croissance potentielle à venir en 2022. Cela devrait être un catalyseur pour la hausse des actions.

En termes de vents arrière de l’industrie, le gouvernement central vise 20% des voitures neuves vendues pour être des véhicules à énergie nouvelle d’ici 2025. William Li, fondateur et PDG de Nio, estime que 90% des ventes de voitures neuves seront des véhicules électriques d’ici 2030.

Il peut s’agir d’estimations approximatives. Le point clé est que l’industrie est positionnée pour une croissance régulière au cours de la prochaine décennie. Nio semble être l’un des joueurs bien placés pour survivre à la concurrence et grandir.

Nio Positionnement pour la consolidation de l’industrie

Le nombre d’entreprises de véhicules électriques en Chine a augmenté ces dernières années.

Bain & Compagnie’s Helen Liu estime que « la consolidation du secteur ne peut être évitée ». Avec une concurrence féroce, Liu estime également que « personne ne sait qui va réellement survivre à la fin ».

Le ministre chinois de l’Information et de la Technologie, Xiao Yaqing, a également estimé que « le secteur des véhicules électriques est trop fragmenté et a un besoin urgent de consolidation ».

De toute évidence, la consolidation semble être sur les cartes. Selon toute probabilité, Nio est susceptible de faire partie des rares survivants.

Il convient de noter qu’au deuxième trimestre de 2021, Nio a déclaré une réserve de trésorerie saine de 7,5 milliards de dollars. Le coussin de trésorerie était suffisant pour financer les plans de croissance à moyen terme.

Cependant, en septembre 2021, Nio a annoncé une offre sur le marché de 2,0 milliards de dollars. Il semble clair que Nio se prépare à de gros investissements. Ces investissements peuvent être des acquisitions potentielles pour augmenter les capacités de fabrication.

Un autre point important à noter est que Nio a déclaré une marge véhicule de 20,3% pour le deuxième trimestre 2021. La marge véhicule pour le deuxième trimestre 2020 était de 9,7%. Avec la croissance des livraisons, il semble probable que les marges continueront de s’améliorer. Au cours des prochaines années, les flux de trésorerie d’exploitation fourniront une marge financière supplémentaire pour une croissance agressive.

Résultat final

Pour Nio, la croissance ne se limite pas à la Chine. L’entreprise a déjà lancé son SUV électrique ES8 à Oslo. Une nouvelle expansion en Europe est probable en Allemagne et aux Pays-Bas. L’expansion internationale garantira que la croissance des livraisons de véhicules reste robuste dans les années à venir.

Compte tenu de la réserve de trésorerie de la société, il semble probable que Nio se développera sur tous les marchés européens clés au cours des 12 à 24 prochains mois. Nio a déjà un accord de fabrication avec Jianghuai Automobile Group.

Ce dernier augmentera sa capacité de production annuelle à 240 000 véhicules pour répondre à la demande croissante. Par conséquent, à part les problèmes de puces (qui sont temporaires), je ne vois aucun défi en termes de capacité de fabrication en 2022.

Un autre facteur qui me rend optimiste sur l’action Nio pour 2022 est la nouvelle gamme de lancement. Au cours de l’année à venir, la société prévoit de livrer trois nouveaux produits basés sur Nio Technology Platform 2.0. L’un des produits devrait être une berline moins chère. Cela peut augmenter considérablement le volume de livraison.

Compte tenu de ces facteurs, l’action Nio semble attrayante après avoir sous-performé presque jusqu’en 2020. Je ne serais pas surpris si l’action figure parmi les actions de véhicules électriques les plus performantes au cours des prochains trimestres.

