NIO Stock Alert: Une grande raison pour laquelle le fabricant de véhicules électriques Nio plonge aujourd’hui

Alors que tous les regards se tournent vers les actions chinoises aujourd’hui, le producteur chinois de véhicules électriques (VE) Nio (NYSE :NIO) est à l’honneur. En effet, alors que l’action NIO glisse, les investisseurs doivent réfléchir aux nouvelles de la Securities and Exchange Commission (SEC) ainsi qu’à ce que cela pourrait signifier pour l’industrie des véhicules électriques dans son ensemble.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Alors, quelle est cette grande nouvelle ?

Les actions chinoises qui se négocient sur les principales bourses américaines ont baissé depuis l’ouverture des marchés ce matin, conséquence directe des récentes nouvelles de la SEC. L’agence de régulation a annoncé qu’elle mettrait en œuvre une nouvelle loi qui obligera toutes les entreprises internationales qui font du commerce sur le NYSE ou Nasdaq remettre leurs livres financiers aux régulateurs américains sur demande ou risquer d’être radiés.

Une action majeure a déjà été retirée de la cote et d’autres semblent sur le point de suivre. Ces événements ont jeté un nuage d’incertitude sur les marchés et les investisseurs se posent de nombreuses questions sur leurs investissements chinois. Les investisseurs ont beaucoup de choses à penser alors que l’action NIO chute, en termes d’avenir de l’entreprise et de son industrie.

Que se passe-t-il avec NIO Stock

Comme la plupart des sociétés basées en Chine qui négocient aux États-Unis, l’action NIO a chuté toute la journée. Au moment d’écrire ces lignes, il est en baisse de près de 9 %. Malgré une hausse antérieure, il ne montre aucun signe de rebond. Le titre est en baisse depuis le début du mois de décembre, mais les nouvelles d’hier l’ont fait plonger, le tirant dans le rouge de plus de 20 % pour le mois. Il est clair que depuis l’annonce de l’annonce du géant chinois du covoiturage Didi Global (NYSE :AI-JE) en train de se retirer de la Bourse de New York, les investisseurs sont nerveux et se préparent à une vente massive.

Nio n’est pas le seul fabricant chinois de véhicules électriques à ne pas profiter de la balade aujourd’hui. ses pairs XPeng (NYSE :XPEV) et Li Auto (NASDAQ :LI) ont connu des baisses pires. Les deux sont en baisse au moment d’écrire ces lignes, de 9 % et 13 %, respectivement.

Pourquoi est-ce important

Bien que cette nouvelle ait fait chuter les actions chinoises de nombreux secteurs différents, d’autres facteurs méritent d’être pris en compte. Nio a déposé une demande d’inscription supplémentaire sur une bourse de Hong Kong au début de 2021, mais la décision a été retardée de plusieurs mois, s’étendant jusqu’en 2022 avec peu d’informations fournies par la société quant aux raisons qui la sous-tendent. Si la société prévoyait déjà de s’inscrire sur un autre marché, cette nouvelle de la SEC pourrait prouver l’incitation dont elle a besoin pour se retirer de la liste afin d’accélérer le processus. Il est difficile de déterminer exactement ce que cela signifie pour le stock NIO.

Wall Street déteste l’incertitude. Et depuis qu’une importante entreprise internationale a décidé de se conformer aux ordres sans précédent de son gouvernement, l’incertitude règne en maître. L’incitation de Nio à se retirer de la liste est probablement élevée, et si un leader de l’industrie prend une décision, d’autres pourraient suivre. Aux perspectives de marché turbulentes s’ajoute le fait que de nombreux chefs d’entreprise chinois n’ont pas dit grand-chose depuis l’annonce de la décision de la SEC, laissant les investisseurs se demander à quoi ressemblera l’avenir immédiat.

Le fait que les actions chinoises de véhicules électriques glissent dans tous les domaines indique que cette nouvelle est sérieuse. La course aux véhicules électriques, dans laquelle les entreprises chinoises ont joué un rôle clé, est venue définir l’investissement en 2021 et devrait se poursuivre dans la nouvelle année. Si un secteur aussi important peut ressentir la pression de cette nouvelle, aucune industrie n’est à l’abri.

Ce que cela veut dire

La route s’annonce cahoteuse pour toutes les actions chinoises qui se négocient sur les marchés américains, et pas seulement pour le secteur des véhicules électriques. La menace émergente de la variante omicron jetait déjà le doute sur les marchés, alors que les investisseurs se préparaient à ce qui sera probablement connu sous le nom de « l’hiver omicron ». Maintenant, ils ont une préoccupation à plus court terme à mettre en œuvre.

Avec tout cela à l’esprit, de nombreux facteurs contribuent à la décision d’une action de se retirer de la cote. Nous ne savons pas avec certitude ce que cette nouvelle signifiera pour l’action NIO, mais c’est certainement un nom à surveiller alors que les entreprises chinoises prennent des décisions et que les tendances commencent à se développer.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.