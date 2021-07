Nio Stock bondit sur la confiance des analystes de Wall Street et la hausse des prix

L’analyste de Citibank, Jeff Chung, est sorti et a déplacé son objectif de cours pour Nio (NYSE :NIO) stock de 58,30 $ à 72 $. Les chiffres de livraison attendus pour juin figuraient parmi les principales raisons citées pour son augmentation de prix et le maintien de la cote « achat ».

Source : Robert Way / Shutterstock.com

Ces chiffres devraient d’ailleurs être publiés très prochainement. Les actions se sont échangées d’environ cinq pour cent après cela, car l’action Nio continue de susciter un intérêt supplémentaire de la part des investisseurs intéressés par l’industrie des véhicules électriques.

Nous soutenons personnellement Nio, la principale société chinoise de véhicules électriques, depuis un certain temps déjà. D’autres continuent de nous rejoindre sur cette balade amusante avec le stock Nio, mais le voyage sur la route ne fait que commencer.

Nous ne voyons aucune raison de ne pas plonger vos orteils dans les actions de Nio maintenant, NIO ayant le potentiel d’atteindre 100 $ à l’avenir – pas dans un avenir proche en aucun cas, mais à un moment donné de la décennie à venir.

Nio livre EVS tandis que l’action NIO offre des gains

Les chiffres de livraison de juin devraient compenser les livraisons de mai en raison d’une pénurie de puces. Malgré ce revers, Nio a encore livré 95,3 % de véhicules de plus en mai de cette année que l’année dernière. Ils ont également déclaré qu’ils devraient être en mesure d’accélérer leurs livraisons de juin pour rattraper les retards de mai. Nous verrons si cela a été le cas dans les prochains jours. Mais de nombreuses personnes, dont Jeff Chung, pensent que ce seront de bonnes nouvelles que nous finirons par entendre.

Une tendance générale est également en faveur de Nio, poussant tous les stocks chinois de véhicules électriques à la hausse. En avril et mai, les ventes de véhicules électriques chinois ont grimpé d’environ 200 % et 170 % en glissement annuel, respectivement. Ajoutez à cela le fait que le sentiment de Wall Street envers les actions de croissance est devenu plus favorable, et nous ne prévoyons pas que le rallye des actions Nio se termine de si tôt.

On voit Nio se déplacer Tesla (NASDAQ :TSLA) en Chine et, par conséquent, nous pensons que l’action continuera à surperformer l’action TSLA. Pour chaque bonne nouvelle de Nio, il y a une presse négative pour Tesla. Par exemple, UBS a récemment baissé son objectif de cours pour le TSLA de 770 $ à 660 $.

Lorsque cela se produit, vous serez heureux d’avoir acheté NIO dès le début. Il faudra un certain temps aux investisseurs pour percevoir la vraie valeur de Nio, mais un jour, quoi qu’il en soit, Nio sera un fabricant mondial de véhicules électriques dominant que personne ne peut ignorer.

Jusqu’à ce jour, vous pouvez aligner votre portefeuille avec de nombreuses autres actions qui changent le monde à acheter, dont beaucoup sont couvertes chaque jour dans ma lettre gratuite, Hypergrowth Investing. Ces actions sont, en effet, les entreprises qui changent activement le monde et contribuent à créer un avenir meilleur.

Bien sûr, en faisant cela, bon nombre de ces actions ont le potentiel de marquer des gains massifs pour les premiers investisseurs. Nio n’est qu’une pièce du puzzle des actions qui ont le potentiel de le faire.

En vous inscrivant à ma newsletter quotidienne, vous découvrirez les investissements en coulisses que mon équipe et moi réalisons dans nos newsletters premium. De plus, en vous inscrivant aujourd’hui, vous aurez accès à mon rapport de recherche, 11 stocks de véhicules électriques pour 2021.

Pour accéder à cette lettre gratuite et à ce rapport spécial, il suffit de cliquer ici.

Croyez-moi… c’est une opportunité à ne pas manquer… car le monde change à un rythme sans précédent, et vous pouvez soit profiter de ce changement sismique… soit être écrasé par celui-ci.

Profitez-en dès aujourd’hui en cliquant ici.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.