NIO Stock: comment et quand acheter Nio avec un plus grand succès

Ils disent que voir c’est croire, mais ce n’est pas toujours noir et blanc. Et si des fonctionnalités plus grises étaient entrées dans l’image? Quand il s’agit de tenue de véhicule électrique Nio (NYSE:NIO), et être un taureau dans le stock NIO aujourd’hui, construire une bonne défense d’abord et espérer ensuite que l’histoire pourrait rimer, a beaucoup de sens.

Source: Robert Way / Shutterstock.com

Laisse-moi expliquer.

De Micro-systèmes avancés (NASDAQ:AMD) à Zoom vidéo (NASDAQ:ZM), Les circonstances sombres de Nio ne sont pas uniques.

Pourtant, cette année a été plutôt ignominieuse pour les investisseurs en actions de NIO qui ont dépassé les bonnes nouvelles incroyablement généreuses de l’année dernière. Aujourd’hui et pour l’année, les actions sont en baisse de 32%.

NIO Stock et le marché

De plus, le fabricant de véhicules électriques de luxe basé à Shanghai a cédé un peu plus de 50% du spectaculaire rallye boursier de 1200% NIO de 2020 lié à son fond Covid-19 de mars.

Alors, qu’est-ce qui donne? Ce n’est pas un secret L’appétit de Wall Street pour des histoires de croissance multiple plus élevées – même les situations les plus fortes comme NIO – ont été mises sous pression en raison de la hausse des taux d’intérêt et de la rotation vers des investissements axés sur la valeur. Géant EV Tesla (NASDAQ:TSLA) baisse de près de 20% cette année et offres contrastées d’environ 35% à 40% dans les stocks d’automobiles de la vieille école Gué (NYSE:F) et General Motors (NYSE:GM) sont la preuve de l’environnement juxtaposé d’aujourd’hui.

Non pas que ce soit tout ce qui fait revenir les investisseurs NIO.

Une pénurie de puces pèse également sur l’activité et le cours de l’action de Nio. Les résultats trimestriels mitigés de fin avril ont offert un aperçu de ces défis, la direction prévoyant une croissance très modeste des livraisons d’un trimestre à l’autre en raison d’une chaîne d’approvisionnement bloquée par la rareté des semi-conducteurs.

Vers le bas, pas dehors

La bonne nouvelle est que le stock NIO reste bien positionné pour surmonter avec succès les bosses proverbiales d’aujourd’hui. Alors que les imperfections de NIO ont attiré le plus d’attention au cours de son récent rapport du premier trimestre, les livraisons attendues d’une année à l’autre soutiennent un discours plus optimiste avec des revenus du deuxième trimestre qui devraient grimper de 119% à 129%.

De plus et à ne pas négliger, Nio est devenu de plus en plus efficace. Les marges brutes de 19,5% ont facilement dépassé les vues de la rue et inversé facilement les marges négatives d’il y a un an. De plus, Nio a des produits et une exécution passionnants à remercier. Son dernier SUV EC6 connaît un franc succès depuis son lancement en septembre dernier. Et la berline ET7 attendue de Nio devrait toujours être lancée en 2022.

Enfin, malgré les défis commerciaux actuels ou les soucis de concurrence au sein de l’espace EV, Nio reste une force sur le marché chinois. De plus, il continue de réaliser ses objectifs d’expansion mondiale. Sur ce front, Nio se prépare à développer sa présence opérationnelle européenne existante en déplaçant son premier réseau de vente et de service sur le marché populaire des VE en Norvège.

Graphique des cours de l’action NIO

Source: Graphiques par TradingView

Les corrections se produisent tout le temps. L’action des prix de cette année confirme cette réalité alors que le cycle baissier de NIO couvre l’intégralité de 2021. Il a également réduit de moitié la valorisation de l’action. Sur une note plus positive, les actions de Nio sont en mesure de former un creux significatif à moyen et long terme. Pour cela, les lecteurs peuvent porter leur attention sur le graphique hebdomadaire illustré de l’action NIO.

Depuis qu’ils ont atteint un creux de correction au cours de la première semaine de mars au large du niveau de 50% de Covid-19 Fibonacci de l’action NIO et sont sortis d’une consolidation triangulaire, les actions ont reculé une deuxième fois pour former un modèle à double fond. Si le chandelier en forme de marteau de la semaine dernière est confirmé à 36,79 $ et accompagné d’un croisement stochastique haussier, les investisseurs haussiers auront un bon endroit pour ramasser des actions avec une décote bien soutenue.

Risque et récompense

Par rapport au risque de baisse de modèle, un rallye dans le côté droit de la base corrective et finalement, une évasion de base vers de nouveaux sommets offre une proposition de risque-récompense attrayante. Il ne répond peut-être pas aux mêmes normes que le trajet de 2020, mais il vaut certainement la peine d’être acheté. J’achèverais une telle décision d’achat avec une stratégie de collier couvert d’un à trois mois pour commencer une campagne à long terme à long terme sur les actions NIO.

En bout de ligne, un peu de patience chez NIO devrait contribuer grandement à un achat d’actions plus réussi. L’autre facteur soutenant ce plan d’attaque, à nos yeux et au moins sur ce graphique de prix, il y a certainement une matière grise ou des caractéristiques plus baissières à travailler encore.

Et respectueusement, il n’y a aucune raison d’être un mannequin de test de collision si un motif de tête et d’épaules baissier tapi à l’arrière-plan revient à la maison pour se réveiller.

A la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions longues sur Ford (F,), Advanced Micro Devices (AMD) et leurs dérivés. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.