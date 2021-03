Nio Stock: Comment jouer aux échecs géopolitiques 4D avec NIO

Fabricant chinois de véhicules électriques (EV) Nio Limited (NYSE:NIO) a été un titre intéressant à regarder de côté, c’est certain. Les investisseurs dans les actions NIO ont été sur la bonne voie ces derniers mois.

Source: Photographie divers / Shutterstock.com

Les actions du fabricant de véhicules électriques ont enregistré un rendement énorme de 1300% plus au cours de l’année écoulée. Hé, un 13-bagger n’est pas mal.

Cependant, depuis le début de l’année, ce stock est en baisse de plus de 25% au moment de la rédaction de cet article. L’intégralité de cette baisse (et même une partie) provient du mois dernier, qui a procuré un rendement de -22% aux investisseurs.

Maintenant, c’est un élan baissier, et de nombreux investisseurs peuvent rester à l’écart de cette action pour une bonne raison. En fait, j’ai discuté à la mi-février des raisons pour lesquelles je serais assis à l’écart avec ce nom de croissance. Sa valorisation n’avait pas de sens à l’époque, et même si elle s’est quelque peu améliorée, il s’agit toujours d’une action ultra-chère.

Cependant, étant les optimistes que nous sommes chez InvestorPlace, regardons du bon côté. Voici un cas haussier sur les raisons pour lesquelles l’action NIO pourrait être un achat intrigant à ces niveaux.

Moins de risque politique pourrait être un vent favorable pour NIO Stock

L’une des thèses de taureaux intéressantes que j’ai vues ces derniers temps est que la présence chinoise de Nio est son principal catalyseur de croissance à long terme. En effet, le marché chinois des véhicules électriques devrait être massif à l’avenir. Selon les projections, la Chine pourrait passer à des voitures entièrement électriques / hybrides d’ici 2035. En outre, la Chine vend plus d’un million de voitures électriques supplémentaires par an par rapport aux États-Unis.

En conséquence, si cet écart se creuse, les entreprises comme Nio, dont le siège est chinois, constitueront le choix domestique préférentiel sur ce marché en croissance. Le gouvernement chinois ne joue pas timidement avec le fait qu’il joue les favoris. Ce n’est pas quelque chose de susceptible de changer de sitôt.

Bien sûr, ce n’est pas si le fabricant américain de véhicules électriques Tesla (NASDAQ:TSLA) a quelque chose à dire à ce sujet. En effet, Tesla fait pression pour une domination mondiale sur le marché des véhicules électriques. Sa valorisation en dépend.

La société a ouvert une usine de fabrication près de Shanghai. Le temps de construction? Moins d’un an. Jusqu’à présent, la croissance de Tesla sur ce marché a été incroyable, le marché chinois représentant désormais environ 20% du chiffre d’affaires global de Tesla.

En effet, le PDG de la société, Elon Musk, a tout fait pour créer une relation de travail positive avec les Chinois. Cependant, ces derniers jours, il semble que les relations américano-chinoises aient été très touchées.

Ce qui semble être le résultat des querelles politiques susmentionnées, le gouvernement chinois a annoncé qu’il restreignait l’achat de véhicules Tesla par le personnel militaire et les employés d’entreprises publiques.

Le jour même de l’annonce, l’action NIO a augmenté de plus de 3%.

Ainsi, il semble qu’il existe une thèse sérieuse qui peut être faite dès maintenant que les actions NIO sont moins risquées, du moins, d’un point de vue politique, que bon nombre de ses pairs étrangers. Pour ceux qui recherchent la croissance des véhicules électriques chinois, c’est une bonne chose.

Mais, Nio peut-il s’étendre aux États-Unis?

Le revers de la médaille du traitement préférentiel de Nio sur le marché intérieur pourrait être un vent contraire pour ce stock dans sa poursuite de la croissance à l’étranger.

En effet, Nio a récemment envisagé de s’étendre aux États-Unis plus tôt que prévu.

Cela fait suite aux annonces faites par la société selon laquelle elle envisage d’entrer sur le marché européen en 2022. C’est relativement rapide et semble être un catalyseur clé de la hausse rapide du cours des actions que nous avons vue depuis novembre, date à laquelle l’annonce a été faite.

Cependant, les efforts d’expansion américains de Nio peuvent heurter une certaine résistance, si les relations américano-chinoises ne s’améliorent pas.

La position Buy America du président Joe Biden ne correspond pas exactement aux plans de Nio. En effet, cette administration pourrait être plus dure pour les producteurs étrangers que la précédente.

Conclusion

Nio est un stock avec une thèse de taureau intéressante en ce moment. En effet, je peux comprendre pourquoi les investisseurs possèdent ce nom. Dans le contexte de la surévaluation actuelle de l’ensemble du secteur des VE, sa valorisation semble désormais bien meilleure. De plus, le potentiel de Nio pour une position dominante à long terme sur le marché chinois des VE n’est pas un potentiel qui doit être tenu pour acquis.

Cependant, je pense que les investisseurs ont à leur disposition une gamme d’options de croissance à des évaluations bien meilleures aujourd’hui. Il est facile de comprendre pourquoi d’autres détiendraient une action. Cependant, les investisseurs individuels doivent évaluer eux-mêmes la valeur fondamentale d’une action avant de l’acheter.

Je l’ai fait, et les calculs ne fonctionnent toujours pas pour moi.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.