NIO Stock: continuez à éviter Nio, car les signes indiquent des prix encore plus bas

Quand j’ai écrit pour la dernière fois sur Nio (NYSE:NIO) stock le mois dernier, j’ai fait valoir qu’il était prêt à subir une autre chute. Jusqu’à présent, cela a fini par être le cas. Depuis fin avril, lorsque les actions du jeu des véhicules électriques chinois (VE) trouvaient un soutien aux alentours de 35 à 40 dollars par action, l’action a connu une nouvelle baisse. Tendance à la baisse, il se situe actuellement à environ 32 $ par action.

La raison? D’une part, un intérêt décroissant pour les actions EV. D’autres grands noms de cet espace, notamment Tesla (NASDAQ:TSLA) continuent de reculer. Les chiffres de livraison décevants pour avril, en grande partie en raison de la pénurie mondiale de puces, pèsent également sur celui-ci.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Nio a continué à évoluer dans la mauvaise direction. Mais y a-t-il une voie pour que les actions amorcent un rebond après avoir chuté de plus de 50% par rapport à leurs sommets?

Oui, une fois qu’il aura surmonté la pénurie de puces, les résultats pourraient revenir en mode croissance. Le succès initial de son expansion en Europe plus tard cette année pourrait également aider. Même ainsi, les choses ne s’améliorant probablement pas avant plusieurs mois, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les actions se vendent davantage dans l’intervalle.

NIO Stock, ses livraisons et la pénurie mondiale de puces

Les livraisons d’avril 2021 peuvent avoir augmenté de 125% d’une année sur l’autre. Mais sur une base séquentielle (mois sur mois), les chiffres de Nio n’étaient pas vraiment impressionnants. Le fabricant de VE a livré 7 102 véhicules le mois dernier, en baisse de 2% par rapport à mars.

Maintenant, comme je l’ai mentionné ci-dessus, une grande partie de cela a à voir avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement. À savoir, la pénurie mondiale de puces. Le président William Li, lors de l’appel aux résultats de la société le 30 avril, a déclaré que la société commencerait à surmonter ce vent contraire au troisième trimestre de l’année. En attendant, cependant, le niveau de croissance de l’entreprise ne va pas vraiment impressionner les investisseurs. Pour le trimestre en cours (se terminant le 30 juin), les livraisons ne devraient augmenter que de 5% à 10% par rapport au trimestre précédent.

Li est peut-être en train de donner une bonne idée de la situation. Mais des niveaux de croissance relativement faibles ne sont pas un bon signe pour le stock NIO, qui continue d’être valorisé en fonction de son potentiel de croissance à long terme perçu. Même après sa liquidation, les actions restent à un prix élevé, avec un ratio cours / ventes à terme de 10,7x. Si les résultats restent faibles, il sera difficile de maintenir une telle valorisation de la prime. Bien sûr, la pénurie de puces est un hoquet à court terme. Ce n’est pas quelque chose qui détruira complètement les perspectives à long terme de cette entreprise.

Certains plus optimistes quant à la situation, comme Will Ashworth d’InvestorPlace, voient l’incertitude actuelle comme une opportunité d’achat. Pourtant, même si vous pourrez peut-être l’acheter aujourd’hui et continuer à en profiter, les actions continueront probablement de reculer jusqu’à ce que le problème des puces disparaisse. Dans cet esprit, pourquoi acheter maintenant, alors que vous pourriez potentiellement entrer une position à 20 $ – 30 $ par action?

Beaucoup s’appuie sur son succès initial en Norvège

Les vents contraires de la pénurie de puces de la société sont peut-être ce qui préoccupe ceux qui s’intéressent aux actions NIO. Mais, un autre développement qui a fait le tour a été l’annonce officielle de ses plans d’expansion européenne. En choisissant intelligemment un marché européen des véhicules électriques bien établi (Norvège), les investisseurs sauront bientôt si les ambitions mondiales de ce fabricant de véhicules électriques sont réalistes ou si la concurrence de rivaux internationaux mieux capitalisés limitera sa capacité à s’étendre au-delà de la Chine.

La Norvège n’est peut-être qu’un premier pas. Mais c’est un test important que Nio doit réussir avec brio. Ce n’est pas seulement la croissance projetée élevée de son marché intérieur qui est intégrée au cours de ses actions. Les investisseurs continuent d’apprécier cette société en se basant sur la perception qu’elle donnera aux constructeurs automobiles hérités une course pour leur argent en Europe, et peut-être un jour également sur le marché automobile américain.

Mais l’entreprise se répand peut-être trop. En essayant toujours de s’établir chez lui, il se peut qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer son expansion sur de nouveaux marchés avec toute sa force. Et avec les mêmes rivaux mondiaux avec lesquels il est en concurrence en Chine beaucoup plus établis en Europe, il pourrait échouer à prendre pied.

Une approche prudente consisterait à attendre que ce soit rentable chez soi avant de se mondialiser. Mais tout retard dans ses plans d’expansion serait préjudiciable au cours de l’action. Presque forcé de continuer, le jury ne sait toujours pas si cela se déroulera comme prévu.

Bottom Line: Continuez à rester clair

La pénurie de jetons ne signifie pas «game over» pour Nio. La croissance peut revenir une fois qu’elle est résolue. De plus, si son prochain déménagement en Norvège montre des signes de succès, il y a plus de raisons de croire que cette entreprise en début de carrière, toujours appréciée comme s’il s’agissait d’un acteur établi, sera à la hauteur des attentes exorbitantes.

En attendant, cependant, attendez-vous à ce que son hoquet actuel continue d’exercer une pression à la baisse sur les actions NIO. N’ayant pas encore trouvé son plancher, le cours de son action pourrait encore redescendre sous les 30 dollars par action.

